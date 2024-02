Eksperci mówią jednym głosem po porażce Igi Świątek. "Za późno"

Iga Świątek odpadała z turnieju WTA 1000 w Dubaju. Polka w półfinale przegrała z Anną Kalinskają 4:6, 4:6 i straciła szansę na drugi z rzędu finał. Dla liderki rankingu WTA nie było to najlepsze spotkanie, co po jego zakończeniu wytykają eksperci. " Iga zagrała źle", "za późno się przebudziła" i "duże błędy" - oto co piszą eksperci po zakończeniu spotkania.

3 Fot. AMR ALFIKY / REUTERS Otwórz galerię Na Gazeta.pl