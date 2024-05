Niepokojące, co fani dostrzegli przed walką Usyk - Fury

Tyson Fury kontra Ołeksandr Usyk - walka tych dwóch bokserskich mistrzów elektryzuje kibiców na całym świecie. Miała odbyć się już w lutym tego roku, ale z powodu kontuzji Brytyjczyka została przełożona na sobotę, 18 maja. Bokserzy walczyć będą na Kingdom Arena w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej.

Fani zaniepokojeni, jak zobaczyli oko Fury'ego

W czwartek była konferencja prasowa, na której doszło do bezpośredniej konfrontacji pięściarzy. Po konferencji prasowej mieli stanąć naprzeciw siebie do tradycyjnego face-to-face. O ile Usyk rzeczywiście patrzył w stronę rywala, to Fury postanowił stanąć do niego bokiem i w ogóle nie odwracać wzroku.

Podczas tej konferencji prasowej fani zauważyli niepokojące szczegóły na twarzy Fury'ego, a konkretnie w okolicach oka. Kto wie, czy nie będzie miało to wpływu na przebieg sobotniej walki

- Oko Tysona Fury’ego jest dużym problemem. Widoczna jest znaczna blizna. Bardzo wątpię, żeby to trwało długo i Usyk będzie o tym wiedział. Być może Fury będzie musiał wcześniej spróbować znokautować Usyka - czytamy na Twitterze Boxing Kingdom.

- "To może być powód, dla którego Fury zdecydował się nie robić złośliwości na konferencji",

"Kiedy po raz pierwszy założył kapelusz, zastanawiałem się, czy coś ukrywa. Jak duży jest to problem, przekonamy się w sobotę. Zobaczymy, co Fury zrobi, zwłaszcza w pierwszej rundzie",

"Teraz jedno jest pewne - Fury będzie musiał walczyć bardzo mądrze, bo lewy hak Usyka to jego najniebezpieczniejsza broń. Jest wystarczająco szybki, by zakończyć walkę" - to jedne z komentarzy.

Gala rozpocznie się w sobotę o godz. 18 czasu polskiego. Brytyjczyk i Ukrainiec pojawią się w ringu tuż po północy.