Alcaraz uciekł spod topora. "Miałem problemy"

Przed piątkowymi półfinałami w grupie B ATP Finals debiutujący w turnieju - Carlos Alcaraz (2. ATP) musiał wygrać z pewnym już awansu - Daniiłem Miedwiediewem (3. ATP), by samemu zapewnić sobie przepustkę do dalszej fazy. W razie zwycięstwa Rosjanina Hiszpan awansowałby do półfinału tylko wtedy, jeśli Andriej Rublow (Rosja, 5. ATP) pokonałby Alexandra Zvereva (Niemcy, 8. ATP).

Carlos Alcaraz uratował się przed opadnięciem. Znani półfinaliści ATP Finals

W pierwszym secie na początku lepiej grał Miedwiediew. Miał nawet dwa szanse na przełamanie w czwartym gemie, ale ich nie wykorzystał. W siódmym gemie Alcaraz przełamał rywala do 0 i to zdecydowało o losach tej partii. Hiszpan wygrał ją 6:4. Drugi set był wyrównany do stanu 4:4. Wtedy Hiszpan przełamał rywala, a potem wygrał swój serwis bez straty punktu.

Alcaraz miał więcej winnerów (22-14) i niewymuszonych błędów (11-8). Hiszpan zdecydowanie lepiej grał przy siatce, bo wygrał aż 80 proc. akcji (20/25), a Rosjanin tylko 41 proc. (7/17).

- Myślę, że najważniejszą rzeczą, jaką dziś zrobiłem, było zachowanie silnej mentalności. Było kilka gemów przy moim podaniu, w których miałem pewne problemy. Jego returny są niesamowite, wywiera ogromną presję na twoich podaniach, więc myślę, że zachowanie spokoju i silna mentalność w takich momentach było kluczem do dania sobie szansy na wygranie meczu - powiedział Hiszpan.

Alcaraz zapewnił sobie awans do półfinału, choć początek turnieju miał słaby, bo przegrał ze Zverevem 7:6 (7:3), 3:6, 4:6. - Od dłuższego czasu Hiszpan zmaga się z dolegliwością stopy. "La Vanguardia" potwierdziła, że cierpi na zapalenie powięzi podeszwowej, lecz sam tenisista słabszy okres zrzuca na inny aspekt. - Bycie na wysokim poziomie wiąże się z dużym zmęczeniem psychicznym - wyznał - pisał Filip Modrzejewski, dziennikarz Sport.pl. Hiszpan na ATP Finals narzekał też na nawierzchnię. - Ta nawierzchnia jest najszybsza w tym roku, to na pewno. Nie wiem, dlaczego pod koniec roku postawili na taką nawierzchnię, ponieważ podczas wszystkich turniejów, które graliśmy na kortach twardych, było bardzo, bardzo wolno - mówił.

Wiadomo już, że w półfinale Alcaraz w hitowym starciu zmierzy się z liderem światowego rankingu, Serbem Novakiem Djokoviciem. W drugim starciu o finał Włoch Jannick Sinner (4. ATP) zagra z Miedwiediewem.

- To jedno z najtrudniejszych wyzwań, przed którymi stoję, zmierzyć się z Novakiem w finałach ATP Finals, gdzie wygrywał sześć razy. Novak jest obecnie najlepszym zawodnikiem na świecie. Przegrał w tym roku zaledwie sześć meczów, jest niewiarygodny. Zamierzam grać swój najlepszy tenis i cieszyć się nim tak samo, jak kilka ostatnich meczów. Jestem podekscytowany spotkaniem z Novakiem - dodał Alcaraz.

Półfinały ATP Finals odbędą się w sobotę. Najpierw Alcaraz zagra z Djokoviciem (godz. 14.30), a potem Miedwiediew z Sinnerem (godz. 17.30).