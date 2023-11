Była mistrzyni wielkoszlemowa szokuje. "Djoković nie jest faworytem"

Jannik Sinner oraz Novak Djoković są pierwszymi półfinalistami w ATP Finals w Turynie. Włoch wygrał wszystkie mecze w grupie i zapewnił sobie awans po tym, jak Hubert Hurkacz urwał seta Djokoviciowi w ostatnim spotkaniu. Warto dodać, że Polak wszedł do gry jako rezerwowy po tym, jak z zawodów wycofał się Stefanos Tsitsipas. Djoković liczy na to, że uda mu się wygrać ATP Finals po raz siódmy w karierze. Serb triumfował w zeszłym roku, gdy pokonał w finale 7:5, 6:3 Norwega Caspera Ruuda.

Była mistrzyni wielkoszlemowa mówi o Djokoviciu. "Nie jest głównym faworytem"

Francesca Schiavone wypowiedziała się na temat Djokovicia w wywiadzie dla Sky Sport. Mistrzyni Roland Garros z 2010 roku uważa, że Serb nie jest głównym faworytem do wygrania turnieju finałowego w Turynie. - Moim zdaniem to nie jest główny faworyt do ATP Finals, ale ma zdolność do tego, by zwiększyć swoją siłę i koncentrację. Co więcej, analiza, której dokonał po meczu z Sinnerem, pozwoli mu wejść do półfinału z innym duchem i inną koncentracją. Musi zrobić różnicę dzięki swojej głównej broni, czyli tej eksplozywności w odpowiednim momencie - powiedziała.

Schiavone odniosła się też do postawy Sinnera. - Jannik musi teraz zdecydować, jaką ścieżkę obrać w przyszłym roku. Ważne, by był zwarty ze swoim zespołem. Ma bardzo ważne cechy, a przede wszystkim odwagę. Tak jak w meczu z Djokoviciem, gdy miał odpowiednią piłkę i naciskał, nigdy się nie cofał. Ta odwaga pochodzi z zestawu wyborów, których dokonał wspólnie ze swoim sztabem, a także pewnym procesem. Zwraca uwagę na każdy szczegół i to robi różnicę - dodała była numer cztery światowego rankingu.

- Zastanawiam się tylko, czy pokolenie Jannika Sinnera, a także Carlosa Alcaraza i Holgera Rune odniesie taki sukces, rozgrywając takie mecze w najlepszym przypadku w pięciu setach. Gdyby tak było, to znów osiągnęlibyśmy szczyt w tenisie jak dziesięć lat temu. Sinner i Djoković zagrali najlepszy trzysetowy mecz, jakby to było wyzwanie z Rafaelem Nadalem czy Rogerem Federerem - podsumowała Schiavone. Sinner awansował na czwarte miejsce w rankingu ATP na początku października, przez co wyrównał wyczyn Adriano Panatty i wspomnianej Schiavone.

Sinner i Djoković poznają swoich rywali w półfinale po piątkowych meczach. Pewny awans z drugiej grupy ma już Daniił Miedwiediew, ale w grze jest jeszcze Alexander Zverev i Carlos Alcaraz. Miedwiediew zagra w ostatnim meczu z Alcarazem, natomiast przeciwnikiem Zvereva będzie Andriej Rublow.