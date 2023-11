Kłopoty Alcaraza. Walczy z kontuzją i narzeka. "To jest szalone"

Carlo Alcaraz w niedawnym turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu uległ już w meczu otwarcia Romanowi Saliullinowi (39. WTA). Forma wicelidera rankingu stała więc pod dużym znakiem zapytania, co potwierdził mecz z Alexandrem Zverevem (8. ATP) na inauguracje turyńskiej imprezy. Hiszpan przegrał pojedynek 6:7(3), 6:3, 6:4. Narzekał po nim na szybkość kortu. - Ta nawierzchnia jest najszybsza w tym roku, to na pewno. Nie wiem, dlaczego pod koniec roku postawili na taką nawierzchnię, ponieważ podczas wszystkich turniejów, które graliśmy na kortach twardych, było bardzo, bardzo wolno - mówił.

Nawierzchnia nie była jedyny problemem Alcaraza w tym spotkaniu. Na konferencji prasowej postanowił poruszyć także temat piłek, który od dawna jest obiektem publicznej dyskusji wśród graczy w ATP Tour.

- Powinni coś zrobić, bo to niesamowite, że w trzech, czterech turniejach z rzędu gramy inną piłką. Myślę, że na każdym turnieju powinna być taka sama piłka - czy w Australii, czy w Ameryce Południowej. Nie zmieniajmy tego przy każdym turnieju - powiedział wicelider rankingu mężczyzn.

- Myślę, że jeśli się nie mylę, przez cały rok graliśmy 20 lub 21 różnymi piłkami. To jest szalone. Jest wielu zawodników kontuzjowanych z tego powodu. Jeśli ATP chce mieć najlepszy poziom w każdym turnieju, powinni to zmienić, w przeciwnym razie wszyscy doznają kontuzji - podsumował Carlos Alcaraz. O przyczynach i skutkach ciągłych zmian piłek pisaliśmy ---> TUTAJ. "Największe zagrożenie dla stawów i mięśni ramienia zawodnika wynika z jednej prostej czynności: uderzenia piłki. Siła zagrania oraz właściwości rakiety, naciągów i piłek określają wielkość nacisku wywieranego na ramię" - analizował Peter Bodo, dziennikarz "Tennis.com"

Tegoroczna edycja ATP Finals jest debiutem dla Carlosa Alcaraza, gdyż rok temu z Turnieju Mistrzów wyeliminowała go kontuzja. W tym roku 20-letni Hiszpan również nie jest w pełni sprawny. Dokucza mu dolegliwość w stopie. Hiszpańska gazeta "La Vanguardia" potwierdziła, że cierpi on na zapalenie powięzi podeszwowej lewej stopy. Ból mocno koncentruje się w okolicach pięty. To powód, dlaczego 20-latek stara się poruszać się głównie w klapkach.

- Ten rodzaj urazu jest dość specyficzny, ponieważ są dni, kiedy stan zapalny jest większy lub mniejszy i nie ma przewidywanego czasu rekonwalescencji, ile uraz będzie trwał. Mogą to być dwa tygodnie, ale równie dobrze dwa miesiące" - czytamy w hiszpańskiej prasie.

Carlos Alcaraz w ostatnich tygodniach mocno pracował ze swoim fizjoterapeutą Juanjo Moreno, lecz znalazł inne wytłumaczenie swojej słabszej dyspozycji w ostatnim czasie.

- Prawdopodobnie przypisuję wszystko zmęczeniu psychicznemu. Ten rok był bardzo długi i bardzo wymagający. Muszę się poprawić szczególnie na poziomie mentalnym. Bycie na wysokim poziomie wiąże się z dużym zmęczeniem psychicznym. Mam jasność co do tego, co się ze mną dzieje i od tego momentu muszę pracować, aby to poprawić. Za każdym razem uczę się lepiej sobie z tym radzić, chociaż jeszcze wiele mi zostało - podsumował Hiszpan na konferencji prasowej.

Wicelider rankingu wciąż ma szanse na awans do półfinału ATP Finals. Aby tak się stało musi pokonać pozostałych grupowych rywali - Rosjan: Andrieja Rublowa (5. ATP) oraz Daniła Miedwiediewa (3. ATP).