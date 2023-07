Wielki powrót na Wimbledon. Czekała 4 lata. "Przepraszam, ale chyba zemdleję"

Jeszcze w 2016 roku Barbora Strycova była w szerokiej czołówce rankingu WTA, potrafiła zajmować nawet 16. miejsce. Ale potem zawiesiła karierę ze względu na macierzyństwo - wróciła kilka miesięcy temu, po ponad dwóch latach przerwy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Polscy kibice pamiętają jej niedawny występ na turnieju w Birmingham, gdzie Magdalena Fręch pokonała ją 7:6, 6:1. Obecny sezon dla Strycovej ma być jej ostatnim. "Last Dance" na Wimbledonie? Taki był właśnie plan, bo Czeszka nie grała w Londynie już cztery lata. To dla niej szczególne miejsce, bo właśnie nad Tamizą mieszkali jej dziadkowie. Gdy była mała, to zabierali ją do lokalnego muzeum.

- Od tamtego czasu Wimbledon był dla mnie sanktuarium, tenisową mekką - tłumaczyła Strycova i dodawała, że w poniedziałek rano, tuż przed meczem pierwszej rundy, była niezwykle zestresowana. "Przepraszam, ale nie mogę oddychać. Chyba zaraz zemdleję z tych nerwów. Nie chcę dostać zawału od tego dopingu" - miała powiedzieć swojej siostrze.

Ale na korcie zaprezentowała się dobrze. Pokonała 6:1, 7:5 Marynę Zanevską, belgijsko-ukraińską tenisistkę z Odessy. - Wygrała, mimo braku treningu, pomimo dużego stresu i na domiar złego kontuzji dużego palca, która bolała jak diabli - relacjonował portal indes.cz.

Pokazali, z kim Iga Świątek zjadła obiad na Wimbledonie. "W końcu" [WIDEO]

- Po ostatnim wygranym punkcie zaczęłam krzyczeć. Na początku tylko trochę, ale potem, już schowana pod ręcznikiem, darłam się na całego. Tym bardziej że ujrzałam moją mamę płaczącą przy korcie - tłumaczyła Strycova.

- Czułam się fantastycznie. Jestem na moim ostatnim Wimbledonie i chcę dobrze wypaść, zostać tu jak najdłużej - ostrzega rywalki. Warto dodać, że pięć lat temu Strycova dotarła do półfinału Wimbledonu, gdzie przegrała z Sereną Williams.

W kolejnej rundzie, zaplanowanej na środę, Czeszka zmierzy się z Magdą Linette.