Inflacja uderzyła. Kibice płacą krocie za piwo na Wimbledonie. To nie żart

W poniedziałek 3 lipca wystartował Wimbledon. W porównaniu do poprzedniej edycji turnieju doszło do kilku zmian. Do rywalizacji dopuszczono rosyjskich i białoruskich tenisistów - musieli oni spełnić kilka warunków, m.in. nie wyrażać poparcia dla działań agresora podczas wojny w Ukrainie, nie reprezentować Rosji i nie otrzymywać z tego kraju finansowania. Doszło też do liberalizacji przepisów dotyczących barw bielizny. To nie koniec zmian. Te są zauważalne także w menu barów na terenie londyńskich kortów.

Ceny piwa i jedzenia na Wimbledonie zwalają z nóg

Jak donosi "Daily Mail", drastycznie wzrosły ceny żywności i napojów sprzedawanych na Wimbledonie. Dziennikarze zwrócili uwagę m.in. na koszt kufla piwa. W poprzednim roku wynosił on od 6,10 do 6,50 funtów. W tym roku cena ta wzrosła do aż 7,55 funta, co w przeliczeniu na polską walutę daje około 38 zł.

Wzrost cen zanotowano też w ofercie napojów bezalkoholowych. Niegazowana woda kosztuje aż 2,65 funta, a więc około 14 zł. Z kolei za puszkę coca-coli trzeba zapłacić 2,25 funtów, czyli niespełna 12 zł - w poprzednim roku jej wartość wynosiła 2,10 funta.

Jak zauważają dziennikarze, dość drogie są również tradycyjne na kortach w Londynie truskawki ze śmietaną. Ich cena to 2,5 funta, co przeliczając na polską walutę, daje około 13 zł. Dużo pieniędzy kibice będą musieli przeznaczyć też na lody. Kosztują one aż 4,20 funta, a więc około 21 zł.

Mimo wzrostu cen kibice tłumnie gromadzą się na Wimbledonie. Najważniejsza jest dla nich dobra zabawa i rywalizacja sportowa. A w tej doszło już do kilku niespodzianek. Z turniejem pożegnała się m.in. siódma rakieta świata, Coco Gauff (7. WTA). Z kolei ze zmagań panów wycofał się ubiegłoroczny finalista, Nick Kyrgios (33. ATP).

Reprezentanci Polski udanie rozpoczęli rywalizację

Pierwsze mecze za sobą ma już też trzech reprezentantów Polski - Iga Świątek (1. WTA), Hubert Hurkacz (18. ATP) i Magda Linette (24. WTA). Wszyscy dość pewnie awansowali do II rundy. Liderka rankingu WTA pokonała 6:1, 6:3 Chinkę Lin Zhu (33. WTA), 26-latek triumfował 6:1, 6:4, 6:4 w starciu z Hiszpanem Albertem Ramosem-Vinolasem (76. ATP), a Linette rozprawiła się ze Szwajcarką Jil Teichmann (121. WTA) 6:3, 6:2.

Z kolei we wtorek do walki wkroczy czwarta reprezentantka Polski - Magdalena Fręch (70. WTA). Jej pierwszą rywalką będzie Ons Jabeur (6. WTA). Mimo że to Tunezyjka będzie faworytką, to nasza tenisistka może sprawić sensację. Tym bardziej że w ostatnich tygodniach rywalka nie radziła sobie najlepiej na kortach trawiastych.