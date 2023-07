Iga Świątek pożegnała żywą legendę. Czegoś takiego jeszcze nie było [WIDEO]

Pod względem miłości brytyjskich kibiców tenisa konkurencją dla Rogera Federera może być pewnie tylko Andy Murray. Szwajcar jest tu darzony dużym uwielbieniem, co można było zauważyć nieraz. To podobno m.in. przez jego nieobecność w stawce uczestników w ubiegłym roku słynna kolejka była znacznie krótsza. A gdy pojawił się wówczas na celebracji wielokrotnych triumfatorów Wimbledonu, to przywitała go najgłośniejsza wrzawa i skandowanie nazwiska. Nie jest więc zaskoczeniem, że organizatorzy londyńskiego turnieju przygotowali teraz specjalną uroczystość dla uhonorowania go w związku z tym, że poprzedni sezon był ostatnim w jego długiej karierze. Dziwić jednak może, że była ona aż tak krótka.

Księżna Kate na uroczystości na cześć Federera. Świątek wśród wychwalających w filmie

Dziennikarze dostali wcześniej informację o tej uroczystości i spodziewać się można było przemówień, wręczenia pamiątkowego odznaczenia lub innej formy nagrodzenia ośmiokrotnego triumfatora Wimbledonu. Tymczasem całość trwała krócej niż pięć minut i składał się na nią wyświetlony na ekranie film oraz powitanie Federera w loży honorowej.

W filmie w samych superlatywach o 41-latku wypowiadała się grupa tenisistów. Byli to Iga Świątek, Ons Jabeur, Coco Gauff, Jessica Pegula, Taylor Fritz i Alex de Minaur. W przebitkach umieszczono ujęcia z londyńskich triumfów Szwajcara z różnych lat. A z sukcesu cieszył się w latach: 2003-07, 2009, 2012, i 2017.

Następnie zapowiedziano pojawienie się Federera i wówczas nastąpił najefektowniejszy moment. Wszyscy zasiadający na trybunach wstali i zgotowali mu długą owację. Zdobywca 20 tytułów wielkoszlemowych cierpliwie czekał aż ustanie i pozdrawiał zgromadzonych. Po chwili zaś usiadł między księżną Walii Kate i żoną Mirką. W rzędzie za nim byli zaś jego rodzice. Na tym jednak uroczystość się skończyła. Po chwili na korcie pojawiły się Jelena Rybakina i Shelby Rogers, które miały rozegrać pierwszy wtorkowy mecz na największym obiekcie londyńskiej imprezy.

W mediach społecznościowych zamieszczono potem nagranie, na którym widać jak legendarny tenisista tuż przed wejściem na lożę honorową próbuje opanować wzruszenie. Może się spodziewać, że jeszcze nieraz odwiedzi korty Wimbledonu. Ku niepocieszeniu kibiców jednak nie powalczy już na nich o kolejny triumf.