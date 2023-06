Sabalenka jako ofiara w serialu Netfliksa. "Nienawidzą mnie, bo jestem z Białorusi"

Druga część pierwszego sezonu serialu "Break Point" dostępna będzie na Netfliksie od środy. Jako Sport.pl mieliśmy już okazję zobaczyć wszystkie pięć nowych odcinków. Akcja serialu opowiada o kulisach rywalizacji najlepszych tenisistów świata w 2022 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Zamieszanie z Sabalenką. "Pytania od Ukrainki przeżywała dużo mocniej"

UWAGA! W dalszej części recenzji pojawią się spojlery.

Nowa cześć serialu "Break Point" ma słabe i mocne strony. Do tych drugich należy przede wszystkim udział Igi Świątek. Polska tenisistka nie wystąpiła w pierwszej części pierwszego sezonu, która trafiła do widzów na początku tego roku.

- Zanim zgodziłam się być w tym serialu, naprawdę dużo o tym myślałam - prawie pięć miesięcy! Gdy zgodziłam się dołączyć, oni już zaczęli nagrywać z innymi zawodnikami. Zaczęliśmy kręcić po moim finale na Roland Garros, więc dość późno. Tenis jest moim pierwszym i najważniejszym priorytetem, więc mój zespół i ja chcieliśmy być pewni, że udział Netfliksa nie wpłynie na moje wyniki - wyjaśniła Świątek w rozmowie z "Vogue".

Twórcy produkcji nie mogli wtedy korzystać z wypowiedzi Polki, ale to nie tłumaczy, dlaczego tak rzadko w ogóle o niej wspominali. Pierwszy raz nazwisko Polki padło w pierwszej części dopiero w 30. minucie trzeciego odcinka i to głównie w kontekście finału w Indian Wells z Marią Sakkari.

Jest Iga Świątek

W najnowszej produkcji obserwujemy pod tym względem znaczną poprawę. Nie dość, że otrzymaliśmy jeden z odcinków (tytuł: "Pod presją"), w którym Iga Świątek jest obok Francesa Tiafoe główną bohaterką, to jeszcze w pozostałych odcinkach nasza tenisistka często jest przywoływana przez narratora lub pozostałe osoby występujące w serialu.

Odcinek "Pod presją" opowiada o losach Świątek i Tiafoe podczas zeszłorocznego US Open. Nasza zawodniczka wygrała tamten wielkoszlemowy turniej. - W tym roku jedna tenisistka nadaje ton w Nowym Jorku. Owszem jest tylko człowiekiem, przegrała kilka meczów, ale zasadniczo jest nie do pokonania. Czy jest w stanie zaprezentować geniusz w tym turnieju? - pyta narrator.

Widzowie dowiadują się o wszystkich sukcesach Igi Świątek w poprzednim sezonie. Chwalą ją legendy tenisa zatrudnione do ról serialowych ekspertów: Chris Evert, Martina Navratilova i Maria Szarapowa. W tle pojawiają się obrazki z trybun US Open, na których widać wielu polskich kibiców.

Następnie znikają legendy i kibice, a na ekranie widzimy samą Igę Świątek wypowiadającą się do serialowej kamery. Naturalna, z poczuciem humoru, do czego zdążyła już przyzwyczaić fanów. Odcinek skupia się także na wyzwaniach mentalnych, przed jakimi stoi w trakcie nowojorskiej imprezy.

Widzowie mają również okazję poznać jej team. Obserwujemy fragment treningu z Maciejem Ryszczukiem, trenerem przygotowania fizycznego i fizjoterapeutą. Następnie kamera przygląda się rozmowie Darii Abramowicz z Igą Świątek. Psycholożka opowiada o technikach odcinania się od stresu, jakich uczy zawodniczkę.

Pokazywane są fragmenty spotkań Igi Świątek na US Open: półfinałowego z Aryną Sabalenką i finałowego z Ons Jabeur. Podkreśla się zwłaszcza, jak zacięty był pojedynek z Sabalenką, ale zabrakło przypomnienia, że w trzeciej partii Białorusinka prowadziła już 4:2.

O wojnie jedynie z perspektywy Sabalenki

Aryna Sabalenka jest z kolei bohaterką ostatniego odcinka drugiej części pierwszego sezonu "Break Point". Sposób przedstawienia białoruskiej tenisistki wywoła zapewne wiele kontrowersji.

Twórcy serialu zdecydowali się opowiedzieć o wojnie w Ukrainie jedynie z perspektywy Sabalenki. Być może żaden z ukraińskich tenisistów nie chciał wziąć udziału w produkcji, choć z drugiej strony trudno byłoby uwierzyć w taką postawę. Serial pokazywany na Netfliksie to dla nich idealna okazja, by przekazać szerszej widowni ważne przesłanie.

Sama postać Aryny Sabalenki przedstawiona jest w bardzo szczególny sposób. Tytuł odcinka "Ostatnia szansa" to cytat z wypowiedzi Białorusinki, która cieszyła się przed startem turnieju WTA Finals w Fort Worth, że w ogóle może wystąpić w imprezie kończącej sezon jako jedna z ośmiu zawodniczek.

- Brawa dla niej, że się tu dostała, bo przez cały sezon była w "rozsypce" - komentuje Martina Navratilova. Następnie widzowie dowiadują się, jak wyglądał sezon 2022 w wykonaniu Sabalenki. Pojawiają się obrazki ze styczniowych turniejów w Australii, podczas których miała gigantyczne problemy z serwisem, a w jednym ze spotkań popełniła aż 20 podwójnych błędów.

Chwilę później obserwujemy już ujęcia wojenne. Narrator opowiada o inwazji Rosjan na Ukrainę. Na ekranie pojawia się Sabalenka, która mówi: - Jestem z Białorusi. Czułam się okropnie. To koszmar, co muszą tam przeżywać (nie wskazuje, o kogo chodzi - red.). Gdybym to ja mogła decydować, powstrzymałabym ten konflikt.

Po tenisistce głos zabiera jej trener Anton Dubrow: - Człowiek czuje się winny, bo jego kraj jest uwikłany. Ale musimy być ostrożni, bo na Białorusi nie wolno pisnąć słówkiem na temat tego, co się tam dzieje. Jeśli użyje się słowa "wojna", można trafić do więzienia. Odczuwało się wokół presje, żeby o tym mówić, ale trudno było znaleźć odpowiednie słowa.

Łzy, hejt, wątpliwości

Serial przypomina, że władze Wimbledonu zakazały w poprzednim sezonie występu rosyjskim i białoruskim zawodnikom. - Miałam wrażenie, że wszyscy dziwnie się na mnie patrzą. Czułam, że ludzie mnie nienawidzą, bo pochodzę z Białorusi - mówi Sabalenka.

W tym momencie powinna pojawić się informacja od producentów serialu o kontaktach tenisistki z Aleksandrem Łukaszenką, ale produkcja milczy na ten temat. Podobnie jak milczy w sprawie listu poparcia dla dyktatora, pod jakim Aryna Sabalenka podpisała się w 2020 r. po sfałszowanych wyborach prezydenckich.

Internet zapłonął. Gorące komentarze po porażce mistrza Polski w finale LM

W zamian pokazywane są obrazki, jak Sabalenka cierpi na korcie w kolejnych turniejach. Po szybkim odpadnięciu z zeszłorocznego Roland Garros siedzi na ławce na tyłach kortu głównego i opowiada przed kamerą Netfliksa o hejcie w mediach społecznościowych, jaki spotkał ją po przegranej w Paryżu.

W kolejnym ujęciu pozostajemy w stolicy Francji, a Sabalenka rozmawiając z teamem płacze. Przyznaje, że nie chce już grać w tenisa. A dlaczego ostatecznie zmieniła zdanie? Tłumaczy to marzeniami taty, który zmarł cztery lata temu.

Trudno pozbyć się wrażenia, że Netflix przedstawił Arynę Sabalenkę jako ofiarę zamieszania w tenisie w związku z wojną. W serialu brakuje wyjaśnienia, dlaczego to akurat Sabalenka jest ze wszystkich tenisistów z Rosji i Białorusi najczęściej pytana o zaangażowanie polityczne, dlaczego ukraińskie tenisistki wypowiadają się krytycznie na jej temat. A pamiętajmy, że serial skierowany jest głównie do osób, które nie śledzą tenisa i nie znają kontekstu.

Narracja skupia się głównie na hejcie, jak ma spadać na Sabalenkę w związku z wojną. Ten sposób przedstawiania sprawy stosuje też sama tenisistka od paru miesięcy na konferencjach prasowych - tak było ostatnio na Roland Garros 2023.

Jest o Serenie Williams, bardzo mało o Novaku Djokoviciu i Carlosie Alcarazie

Największym plusem drugiej części pierwszego sezonu "Break Point" obok pojawienia się Igi Świątek jest wątek pożegnania Sereny Williams z tenisem. Amerykanka zakończyła karierę na zeszłorocznym US Open. Historia pokazywana jest w intrygujący sposób, bo z perspektywy Ajli Tomljanović, z którą Williams rozegrała ostatnie spotkanie w zawodowych rozgrywkach. Tomljanović nie kryje, że miała mieszane uczucia po meczu: z jednej strony cieszyła się z wygranej, z drugiej miała świadomość historycznej chwili.

Mocnym elementem drugiej części jest również wątek Francesa Tiafoe. W US Open doszedł do półfinału, po drodze ogrywając m.in. Rafaela Nadala. Widzowie poznają historię jego rodziny, która musiała uciekać z pochłoniętego wojną Sierra Leone.

W zeszłorocznym US Open Tiafoe osiągnął najlepszy wynik w singlu ze wszystkich amerykańskich tenisistów. W meczu o finał przegrał z Carlosem Alcarazem. O nastoletnim wówczas Hiszpanie jest zdecydowanie za mało w produkcji Netfliksa - tym bardziej że zwyciężył wtedy w całym nowojorskim turnieju i został numerem jeden na świecie. W serialu brakuje także większej uwagi skierowanej na Novaka Djokovicia.

Podobnie jak w pierwszej części pierwszego sezonu "Break Point", jednym z bohaterów drugiej części jest Nick Kyrgios. Tym razem jest to jednak lepiej uzasadnione, bo widzowie śledzą poczynania Australijczyka, który na Wimbledonie doszedł do finału singla.

Lech Poznań szykuje transferowy hit. Ma być następcą Skórasia

Na przestrzeni obu części pierwszego sezonu nic się nie zmieniło w zakresie dyskusji o nierówności w zarobkach między tenisistami a tenisistkami. Netflix tej dyskusji zdaje się nie zauważać, choć trwa ona od miesięcy w środowisku tenisowym.

Drugą część pierwszego sezonu serialu "Break Point" warto zobaczyć, chociażby dla samej Igi Świątek. Cieszy, że Netflix stara się przedstawić świat tenisa szerszej widowni. Wiemy już, że w przyszłym roku serial doczeka się kontynuacji - oby bez niedociągnięć.