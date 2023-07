Ojciec Igi Świątek o relacjach córki z Aryną Sabalenką. Jednoznaczne słowa

W Warszawie odbyła się konferencja prasowa przed rozpoczęciem turnieju tenisowego BNP Paribas Warsaw Open. Zawody rangi WTA 250 odbędą się w dniach 24-30 lipca. To trzecia edycja turnieju, pierwsza miała miejsce w Gdyni dwa lata temu, a zeszłoroczna w stolicy naszego kraju.

Organizatorzy opowiadali o zmianie nawierzchni. W poprzednim sezonie turniej rozgrywany był na kortach ziemnych, a teraz rywalizacja toczyć będzie się na nawierzchni twardej. Dzięki temu będzie to idealna okazja do przygotowań dla zawodniczek przed startem US Open, który rusza w Nowym Jorku miesiąc później.

Turniej nie dla Igi Świątek

Do grona organizatorów należy m.in. Tomasz Świątek, ojciec liderki rankingu WTA. Jego córka znów wystąpi w Warszawie. Przyznał jednak, że sam turniej nie jest organizowany dla Igi Świątek, a przede wszystkim dla niżej sklasyfikowanych polskich tenisistek. Chodzi o to, by dać im szanse zdobycia cennych punktów do rankingu, co będzie z korzyścią dla całego polskiego tenisa.

Rok temu swoją szansę wykorzystała Maja Chwalińska, dochodząc do drugiej rundy. W tym sezonie znów dostanie dziką kartę do turnieju głównego w Warszawie. Z kolei Weronika Ewald otrzyma dziką kartę do eliminacji. Impreza rozgrywana będzie ponownie na kortach Legii Warszawa.

Oprócz Igi Świątek i innych polskich tenisistek w stolicy zobaczymy m.in. Czeszki Marie Bouzkovą (32. WTA), Marketę Vondrousosą (40.), Lindę Noskovą (45.) czy Lindę Fruhvirtovą (49.), Australijkę Ajlę Tomljanović (59.) oraz Chinkę Lin Zhu (33.), z którą Świątek wygrała w poniedziałek w pierwszej rundzie Wimbledonu.

Na liście zgłoszeń są także m.in. Rosjanka Wiera Zwonariewa oraz Białorusinka Aleksandra Sasnowicz. Organizatorzy pytani o występ Rosjanek i Białorusinek przyznali, że nie mają wpływu, kto zagra w stolicy Polski. - To zawody WTA na licencji firmy Oktagon, a my jesteśmy jedynie podwykonawcami - usłyszeliśmy na konferencji.

Bez Fręch i Linette

Po oficjalnej części spotkania z mediami kilkunastu dziennikarzy rozmawiało jeszcze wspólnie z Tomaszem Świątkiem. Pytany o nieobecność na liście zgłoszeń Magdy Linette i Magdaleny Fręch, powiedział: - Nie wiem, dlaczego nie ma Fręch i Linette w tym turnieju. Dla mnie to trochę przykre zjawisko, ale to może będzie szansa dla innych naszych dziewczyn.

Jeden z dziennikarzy zapytał ojca Igi Świątek o relacje jego córki z Aryną Sabalenką. - Relacje między nimi są obojętne. Chyba mówią sobie "cześć" i to tyle - stwierdził Tomasz Świątek.

Rozmowa zeszła później na temat wojny w Ukrainie oraz nowych odcinków serialu tenisowego produkcji Netfliksa. - Z Sabalenki w serialu "Break Point" zrobili ofiarę. Netflix był w Krakowie na turnieju dla Ukrainy, dużo kręcili, a w serialu był z tego sekundowy urywek - mówił ojciec najlepszej tenisistki świata.

Kontrowersje ws. Sabalenki

W podobny sposób oceniliśmy serial w recenzji Sport.pl. - Netflix przygotował drugą część serialu o tenisie "Break Point". Najmocniejszy punkt nowej produkcji to obecność Igi Świątek, której zabrakło w pierwszej części. Duże kontrowersje wzbudzi zaś prawdopodobnie to, jak przedstawiona została Aryna Sabalenka - czytamy. W nowych odcinkach zabrakło informacji o zaangażowaniu Świątek we wsparcie Ukrainy.

Ojciec liderki rankingu odniósł się także do występu Rosjanek i Białorusinek na kortach Legii. - Apeluje do kibiców, by zachować się kulturalnie wobec tenisistek z Rosji i Białorusi na turnieju w Warszawie. Lepiej reagować obojętnie. Inne zachowania będę niepotrzebne - przyznał. Trzecia tura sprzedaży biletów na turniej BNP Paribas Warsaw Open ruszy w najbliższy poniedziałek 10 lipca.