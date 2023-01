Burza po Australian Open. Ukraińcy nie wytrzymali. Proponują drastyczne rozwiązanie

Ukraińska Federacja Tenisowa opublikowała oświadczenie, w którym wezwała do "izolacji rosyjskich i białoruskich sportowców w granicach ich państw". Obejmować by to miało Arynę Sabalenkę, triumfatorkę tegorocznego Australian Open. Zdaniem federacji tenisistka "reprezentuje Białoruś i ją gloryfikuje". A z tego korzyści czerpie reżim Aleksandra Łukaszenki.

