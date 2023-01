Pokazali, co Łukaszenka zrobił po wygranej Sabalenki. Wstyd dla WTA

Oficjalny kanał telegramowy służby prasowej prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki opublikował wideo, na którym widać, jak polityk świętuje zwycięstwo Białorusinki Aryny Sabalenki w Australian Open 2023.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek zwrócił się do Marcina Najmana: Jesteś karykaturą sportowca... tak nisko jeszcze nie upadłem

Triumfator AO był o krok od spektakularnej wpadki. Szybko się zreflektował

- Teraz Aryna ma wszystko! Musimy życzyć jej osobistego szczęścia, zdrowia i nowych zwycięstw. Gratulacje! Aryno, za Ciebie! – powiedział Łukaszenka, unosząc kieliszek z wódką. Obok prezydenta siedział były prezes Białoruskiej Federacji Tenisowej Siergiej Teterin.

Związki Sabalenki i jej partnera z Rosją

Aryna Sabalenka nie raz spotykała się z Aleksandrem Łukaszenką. Towarzyszył jej także m.in. szef Białoruskiego Związku Tenisowego Sergiej Rutenko, który walczy dziś o zniesienie wszystkich sankcji na kraj.

Na początku stycznia Sabalenka udzieliła wywiadu australijskiej gazecie "The Age". Białoruska tenisistka została zapytana o Wimbledon, w którym nie mogła zagrać na skutek decyzji organizatorów turnieju, którzy postanowili nie dopuścić do rywalizacji tenisistów i tenisistek z Rosji i Białorusi. - Jestem po prostu bardzo rozczarowana, że sport jest w jakiś sposób obecny w polityce. Jesteśmy tylko zawodnikami uprawiającymi swój sport. To wszystko. Nie zajmujemy się polityką. Gdybyśmy wszyscy mogli coś zrobić [z wojną], zrobilibyśmy to, ale mamy zerowy wpływ. Zakazali nam udziału w Wimbledonie i co to zmieniło? Nic - oni [rosyjskie władze] nadal to robią i to jest smutna [część] tej sytuacji – oznajmiła.

Tymczasem ukraińscy dziennikarze ujawnili, że Sabalenka okres przygotowawczy spędziła w Rosji, a konkretniej w Ufie. Partner Sabalenki, Konstantin Kołcow, pracuje w tamtejszym klubie hokejowym Saławat Jułajew. Ze zdjęć opublikowanych przez ukraińskich dziennikarzy wynika, że członkowie władz rosyjskiego klubu jawnie popierają wojnę w Ukrainie. Na trybunach posługiwali się banerem z symbolem "Z", odwiedzili także tereny okupowane przez rosyjskie wojska.

Gorzka pigułka i smutne piwo. Zieliński: "Czuję, że wiele osób dziś zawiodłem"

Sabalenka wyrasta na główną rywalkę Igi Świątek

Aryna Sabalenka (5. WTA) w sobotę pokonała Jelenę Rybakinę (25. WTA) 4:6, 6:3, 6:4 i wygrała swój pierwszy turniej wielkoszlemowy w grze pojedynczej. Obie tenisistki po drodze wyeliminowały polskie zawodniczki. Rybakina w IV rundzie turnieju pokonała Igę Świątek (1. WTA), a Sabalenka w półfinale australijskiego turnieju ograła Magdę Linette (45. WTA). Zwycięstwo w Australian Open jest nagrodą dla Sabalenki, która na korty w 2023 roku weszła w znakomitej formie.

Wygrana w Australian Open była dwunastym tryumfem Aryny Sabalenki w turniejach WTA. W najnowszym rankingu Białorusinka będzie już wiceliderką i przed nią będzie tylko Iga Świątek. Świątek pozostaje ostatnią tenisistką, która pokonała Sabalenkę. Miało to miejsce w grudniu, podczas World Tennis League.