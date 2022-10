Świątek obroniła pięć piłek mistrzowskich. Morderczy finał. Przy szóstej nie dała rady

Pierwsze trzy gemy nie przyniosły przełamania, chociaż w trzecim było blisko. Serwowała wówczas Świątek i pięć razy dochodziło do równowagi. Krejcikova miała trzy break pointy, ale Polce udało się obronić wszystkie i zakończyć gema swoim zwycięstwem. To był ważny moment, bo zaraz potem do Świątek przełamała Czeszkę, a chwilę później wygrała swojego gema i zrobiło się 4:1. Polka grała bardzo dobrze, od czasu do czasu "kąsając" Krejcikovą zagrywką. Przede wszystkim nie popełniała błędów, dobrze rozgrywała akcje. Jej uderzenia często albo dawały jej punkt, albo zmuszały rywalkę do błędu, albo po prostu dawały jej szanse na przejęcie inicjatywy. A Krejcikova zaczęła popełniać bardzo proste błędy.

Świątek prowadziła 5:1 i serwowała. I nagle szok

I w niewytłumaczalny sposób, przy wyniku 5:1, wszystko się odwróciło. Krejcikova zaczęła uderzać lepiej, a to Polka zaczęła popełniać więcej błędów. Czeszka poprawiła też swój serwis i w zasadzie przestała się mylić w prostych sytuacjach. Efekt? Katastrofalny dla Świątek i jej kibiców. Krejcikova wygrała cztery gemy z rzędu! To było coś, do czego Świątek nas nie przyzwyczaiła. Wydawało się, że to będzie łatwe zwycięstwo, a zrobiło się wyjątkowo nerwowo. Tym bardziej, że po kolejnych złych zagraniach Świątek zdawała się być zrezygnowana. Czasami nie pomagali kibice – nawet polscy. Sędzina kilka razy musiała prosić o "szacunek dla zawodniczek", bo ktoś nie potrafił zachować się cicho przy serwisach.

Świątek odzyskała rezon w następnym gemie. Choć miała sporo problemów (trzy break pointy dla Czeszki), to przełamała jej passę. I nagle nastąpił ostatni w tym secie, ale jakże szczęśliwy dla nas zwrot akcji. Świątek dzięki m.in. kapitalnemu atakowi po linii i dobrym returnom przełamała Czeszkę jeszcze raz i mimo że doprowadziła do wielkiej nerwówki, to zwyciężyła w pierwszym secie 7:5. Pościg Krejcikovej mógł jednak uświadomić wszystkim, że droga do wygranej w całym meczu jest jeszcze bardzo długa.

Morderczy bój o triumf w Ostrawie. Ponad trzygodzinna bitwa

To potwierdziło się na początku drugiej partii. Czeszka natychmiast przełamała Polkę i wyszła na prowadzenie 2:0. Iga była blisko wyrównania w czwartym gemie. Miał trzy break pointy, ale tym razem to Krejcikova wyszła z opresji obronną ręką. Potem obie nie miały problemu z wygraniem swojego serwisu. Aż do stanu 3:4. Wtedy Iga popisała się dwiema kapitalnymi akcjami i znakomitym wyczuciem, kiedy poprosiła o challenge po jednym ze swoich ataków. Milimetry zadecydowały o tym, że trafiła w linię. Technologia dobrze służyła i jednej, i drugiej. Polka przełamała Czeszkę i wyszła nawet na prowadzenie 5:4. Krejcikova dwukrotnie jednak odepchnęła się od ściany i doprowadziła do tie-breaka. A w nim, niestety, szybko uciekła Idze na cztery punkty. Polka jeszcze się zerwała, ale było już za późno. Krejcikova wygrała tie-breaka 7:4 a całego seta 7:6.

Początek trzeciego seta był znacznie spokojniejszy. Obie tenisistki wygrywały swoje podania bez większych kłopotów. Najwyraźniej obie grały na odrobinę niższych obrotach, niż przedtem. Nic dziwnego - grały już bowiem trzecią, a potem czwartą godzinę. W szóstym gemie było trochę goręcej, bo Krejcikova prowadziła już 30:0 przy serwisie Igi, ale wtedy Polka odpaliła swój świetny serwis i wyszła z opresji. Niestety, tylko na chwilę. Polka dała się przełamać w gemie ósmym i to zadecydowało o jej porażce. W następnym gemie działy się jednak cuda. Barbora Krejcikova miała aż sześć piłek meczowych! Obie zaczęły grać kapitalnie, a każda kolejna akcja mogła być kandydatką na akcję sezonu. Świątek pobudzała publikę do dopingu, która nawet w pewnym momencie nie wytrzymała napięcia i zaczęła doping jeszcze w trakcie akcji. Ostatecznie ta kapitalna rywalizacja zakończyła się jednak asem serwisowym Czeszki. Iga Świątek obroniła pięć piłek mistrzowskich, ale przegrała finał w Ostrawie po bardzo dobrym, wyjątkowo emocjonującym boju.