Tomasz Świątek martwi się o Igę. Mówi wprost: Boimy się

Iga Świątek (WTA 1) powróciła do rywalizacji po porażce w III rundzie Wimbledonu z Alize Cornet. Liderka światowego rankingu rozgrywa aktualnie turniej WTA 250 w Warszawie. W pierwszej rundzie pewnie pokonała inną Polkę, Magdalenę Fręch (WTA 82), by po wygranej z Rumunką Gabrielą Lee (WTA 146) awansować do ćwierćfinału. W nim Świątek zmierzy się z Francuzką Caroline Garcią (WTA 45).

Najlepsza polska tenisistka rozgrywa bardzo intensywny sezon. Po udanym początku roku i półfinale Australian Open przyszły kolejne sukcesy. Świątek rozpoczęła od wygranej w Doha, by później triumfować w Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie i zdobyć drugi wielkoszlemowy tytuł na kortach Rolanda Garrosa. Polka odniosła w tym czasie 37. zwycięstw z rzędu, co jest najlepszą serią w kobiecym tenisie w XXI wieku. Rozpędzoną liderkę rankingu zatrzymała wspomniana Cornet podczas tegorocznego Wimbledonu.

Mnogość występów niesie ze sobą nie tylko zmęczenie organizmu, ale również ryzyko kontuzji. Liderka rankingu już ma za sobą sporo startów, a dalsze plany turniejowe nie dają możliwości ma chwilę wytchnienia. To budzi obawy u ojca zawodniczki, Tomasza Świątka, którymi podzielił się on w rozmowie z Faktem. - Niech skończy sezon bez kontuzji. Teraz przestrzeni na odpoczynek jest niewiele, a Iga musi mieć czas na regenerację. Tego jest tak mało, że boimy się, aby nie przegrzać systemu i żeby to się źle nie skończyło. Wiemy, że treningi są ciężkie. Wszystko po to, by być w formie na kolejne turnieje - powiedział organizator turnieju w Warszawie. A tych przed Polką jeszcze sporo, bowiem czekają ją starty za oceanem i między innymi wielkoszlemowy US Open.

