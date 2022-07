Iga Świątek ma cel dla Polski i nie jest zadowolona z losowania

Gdy okazało się, że dwie najwyżej notowane Polki zmierzą się już na otwarcie w turnieju WTA w Warszawie, to jedni zacierali ręce na myśl o hicie, a inni żałowali, że już po pierwszej rundzie jedna z nich będzie musiała opaść. Sensacji nie było - z rywalizacją pożegnała się 82. na światowej liście Magdalena Fręch, która w pierwszym w karierze pojedynku z Igą Świątek ugrała w sumie trzy gemy. Tenisistka z Łodzi okazała się największym pechowcem tej imprezy. Nie ona jedna jednak obawiała się tego pojedynku.

REKLAMA

Zobacz wideo „Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy". Tak wyglądało wydarzenie

- Zdecydowanie wolałabym trafić na nią na późniejszym etapie. Bo Magda jest groźną przeciwniczką. Pomyślałam więc, że mogłabym mieć trochę łatwiejszy mecz (na początek - przyp. red.), ale wiadomo, dość często miałam w życiu udane losowania, więc kiedyś to musi się wyrównać. Na pewno dla niej to losowanie nie było fortunne, więc trochę przykro, że już w pierwszej rundzie Polka musiała odpaść. Może gdyby to losowanie inaczej wyglądało, to spotkałybyśmy się w półfinale. Ale niestety, nie mamy nad tym kontroli - podsumowuje Świątek.

Wejście na "mączkę" dwa dni przed turniejem. "Granie u siebie jest bardzo wymagające"

Dodaje, że była przygotowana na slajsy i skróty, z których korzysta Fręch. Określiła je jako zdradliwe, ale znalazła na to sposób.

- Na trawie Magda ich używa i buduje sobie tym przewagę. Tutaj faktycznie potrafiłem swoim topspinem je "wyciągać" i mogłam wywierać presję. Jestem zadowolona przede wszystkim z tego, jak skoncentrowana byłam i od początku do końca grałam konsekwentnie - ocenia.

Z jednej strony gra na kortach ziemnych, na których toczy się rywalizacja w Warszawie, to warunki dla niej wymarzone, bo to jej ulubiona nawierzchnia. Są też jednak dwa "ale". Po pierwsze, jakiś czas temu zaczęła przygotowania do powrotu na korty twarde, na których po tym turnieju stale już będzie grać w drugiej części sezonu w tourze. Ostatni mecz o stawkę zagrała na początku lipca na wimbledońskiej trawie, a jeszcze w sobotę brała udział w meczu charytatywnym na rzecz pokrzywdzonych w wojnie na Ukrainie. W imprezie zorganizowanej z jej inicjatywy w Tauron Arenie Kraków grano na korcie twardym.

- Jestem zadowolona. Nie miałam wcześniej takiego doświadczenia. Dwa dni przed turniejem przeszłam na tę nawierzchnię. Cieszę się, że zrobiłam to dość płynnie. Choć na pewno przyszłe mecze pokażą, czy faktycznie uda mi się utrzymać taką dobrą dyspozycję - dodaje ostrożniej.

21-latka nie kryje, że spotkania pierwszej rundy zawsze są niełatwe i to niezależnie od turnieju.

- Tutaj jeszcze dochodził czynnik zapełnionych trybun. Kibiców, którzy byli bardzo podekscytowani. Granie u siebie jest bardzo wymagające - przyznaje.

Promocja tenisa Świątek zaczyna przynosić efekty. Odczarować turnieje w Polsce

Od razu jednak zaznacza, że występ na korcie centralnym był dla niej wielką przyjemnością. Bardzo ucieszyło ją, że pojawiło się aż tylu kibiców i tylu rodaków okazało się zainteresowanych obejrzeniem meczu tenisowego.

- Mam wrażenie, że to na przestrzeni kilku lat to się w Polsce zmieniło. Takim moim drugim celem jest promocja tenisa - przypomina.

Odpadnięciem w trzeciej rundzie Wimbledonu Świątek zakończyła na 37 serię zwycięstw. Ustanowiła w ten sposób rekord XXI wieku. W środę licznik został uruchomiony na nowo.

- Bez serii zwycięstwo z jednej strony może być łatwiej, ale są inne rozpraszacze, nad którymi trzeba popracować. Typu granie u siebie, co w przeszłości nie do końca mi wychodziło. Bo właściwie turniej w Radomiu (kwietniowy baraż Pucharu Billie Jean King - przyp. red.) to był mój pierwszy udany turniej w Polsce. Nie licząc np. mistrzostw Polki do lat 14, ale to stare czasy (śmiech) Cieszę się, że już mam na tyle dużo umiejętności i zasoby, że mogę być skoncentrowana, by grać swój tenis - podkreśla.