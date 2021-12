Triumfatorka US Open kończy karierę singlową! Na AO wystąpi po raz ostatni

Przyszłoroczne Australian Open rozpocznie się już 17 stycznia 2022 roku i potrwa do 30 stycznia. Będzie to jubileuszowa 110. edycja tego turnieju wielkoszlemowego. W tym roku po raz kolejny odbędzie się on pod presją szalejącej cały czas pandemii koronawirusa i nie wiadomo, czy wystąpią w nim wszystkie największe gwiazdy światowego tenisa.

Samantha Stosur kończy karierę singlową. Ostatni występ na Australian Open

Zbliżający się turniej w Melbourne będzie wyjątkowy jeszcze z jednego powodu. Australian Open 2022 będzie bowiem ostatnim singlowym występem Samanthy Stosur. Australijka poinformowała w środę o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Po rywalizacji w Australii 37-latka zamierza skupić się już tylko i wyłącznie na grze podwójnej.

Na najbliższym Australian Open Stosur wystąpi z "dziką kartą". Najdalej w tym turnieju dochodziła do tej pory do czwartej rundy. Zdarzyło się to dwukrotnie - w 2006 i 2010 roku. Możliwość udziału w najbliższej edycji AO to w pewien sposób ukłon organizatorów w stronę doświadczonej tenisistki, za co serdecznie dziękowała w mediach społecznościowych. - To naprawdę wiele dla mnie znaczy, że mogę skończyć przed moją rodziną, przyjaciółmi i australijskimi fanami, którzy byli przy mnie na dobre i na złe - oświadczyła Stosur.

Samantha Stosur w swojej karierze odnosiła zdecydowanie większe sukcesy w deblu niż w singlu. W grze podwójnej była niegdyś liderką światowego rankingu, a na swoim koncie ma cztery tytuły wielkoszlemowe. Ostatni z nich to triumf w tegorocznej edycji US Open, gdzie grała w parze z Chinką Zhang Shuai.

W grze pojdeyńczej najwyżej w rankingu uplasowała się na czwartej pozycji. Miało to miejsce w 2011 roku, kiedy to udało jej się wygrać swój jedyny turniej wielkoszlemowy w singlu - US Open. Rok wcześniej natomiast dotarła do finału Roland Garros, w którym musiała jednak Franceski Schiavone.