Gwiazdor nie zagra w Australian Open. Wytłumaczył swoją decyzję

W ostatnich miesiącach Austriak musiał stawić czoła sporej ilości wyzwań. W wyniku kontuzji, której doznał w czerwcu Thiem musiał zrezygnować z dalszych startów, czego efektem był spadek na 15. miejsce w rankingu ATP. Jego przygotowania do nowego sezonu były więc bardzo ostrożne.

Dominic Thiem tłumaczy odpuszczenie Australian Open

Okazało się, że uraz Thiema wykluczył go z udziału w kolejnym występie. "Jak dobrze wiecie, powróciłem do Austrii, aby dojść do siebie po trudnym okresie treningów, jakie miałem w Dubaju. Czuję się dobrze, mój nadgarstek jest w optymalnym stanie i ćwiczę normalnie na bardzo wysokiej intensywności" - napisał Austriak w mediach społecznościowych.

"Po krótkich świętach razem z moim sztabem oceniliśmy sytuację i postanowiliśmy wprowadzić zmiany w moim planie startów. Rozpocznę sezon występem w Ameryce Południowej w turnieju Cordoba Open, który rozpocznie się pod koniec stycznia. Dlatego nie zagram w Australian Open w Melbourne, w mieście, które kocham i skąd mam wspaniałe wspomnienia niezapomnianych meczów rozgrywanych przed niesamowitymi kibicami. Będzie mi brakowało australijskich fanów, ale powrócę w 2023 roku" - dodał.

Thiem kolejnym tenisistą, który opuści Australian Open

Zwycięzca US Open 2020 podjął decyzję o rezygnacji z udziału w Australian Open po konsultacji ze swoim sztabem. Celem tego jest uniknięcie ryzyka poważniejszej kontuzji. Po występie w zawodach w Cordobie Thiem planuje ponownie pojawić się na latynoskiej mączce - w Buenos Aires czy Rio de Janeiro.

Dominic Thiem jest kolejnym świetnym tenisistą, który nie pojawi się w Australii. Wcześniej z udziału w turnieju wycofali się Roger Federer czy Stan Wawrinka, a w dalszym ciągu niepewny jest występ Rafaela Nadala i Novaka Djokovica.