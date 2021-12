Dojdzie do skandalu? Władze Australian Open chcą zrobić wyjątek dla Djokovicia

W ostatnich tygodniach pojawiały się kolejne pytania ws. Novaka Djokovicia i jego występu w Australian Open. Dyrektor Craig Tiley poinformował, że wszyscy zawodnicy muszą być zaszczepieni, aby wziąć udział w turnieju. Novak Djoković regularnie unikał w wywiadach odpowiedzi na pytanie, czy przyjął szczepionkę przeciwko COVID-19. Lider światowego rankingu ATP postanowił, że nie wystartuje w turnieju ATP Cup, które rozpoczyna się 1 stycznia przyszłego roku w Sydney.

Novak Djoković może doprowadzić do skandalu. Organizatorzy AO chcą go dopuścić jako "medyczny wyjątek"

Serbski dziennik "Blic Sport" informuje, że Novak Djoković może wystartować w Australian Open w 2022 roku. Otoczenie wokół organizatorów turnieju wielkoszlemowego uważa, że władze chcą na wszelkie sposoby dojść do porozumienia z przedstawicielami stanu Viktoria, aby Novak Djoković mógł wziąć udział w turnieju jako "medyczny wyjątek". Australian Open zdaje sobie sprawę, że brak lidera rankingu ATP będzie sporą stratą dla prestiżu turnieju.

Novak Djoković ma nie być jedynym wyjątkiem, który weźmie udział w turnieju mimo braku potwierdzenia o zaszczepieniu się przeciwko koronawirusowi. Z takiej furtki może też skorzystać m.in Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev czy Andriej Rublow. W październiku tego roku dosyć prowokacyjnie o podejściu Djokovicia wypowiadał się premier Australii, Daniel Andrews. "20 tytułów wielkoszlemowych nie broni przed wirusem. Szanse na to, że obcokrajowcom uda się dostać na terytorium Australii bez szczepienia, są bardzo niskie" - mówił wówczas Andrews.

Na początku grudnia tego roku pojawiło się potwierdzenie, że Novak Djoković znalazł się na liście startowej do Australian Open. Najnowsze informacje dot. występu Djokovicia w Australii wywołują spore zamieszanie wśród kibiców tenisa na całym świecie. "Założę się, że będzie tam specjalnie traktowany" - pisze jeden z kibiców na Twitterze. "Jak myślicie, kto jest bardziej niebezpieczny? Nadal z pozytywnym testem czy gość, który nie chce ujawnić, czy się szczepił?" - pyta inny internauta. "No kto by pomyślał, że Djoković chce tylko zwracać na siebie uwagę" - dodaje jedna z fanek.