18-latek znów zachwycił! Pokonał finalistę Wimbledonu. "Ma duże szanse, aby zostać numerem 1"

Carlos Alcaraz (42. ATP) błysnął już w tegorocznym turnieju US Open. W trzeciej rundzie po pięciosetowym meczu pokonał trzeciego na świecie, Greka Stefanosa Tsitsipasa, a odpadł dopiero w ćwierćfinale, bo skreczował z powodu kontuzji.

Murray: Ma duże szanse, aby zostać numerem jeden na świecie

Po turnieju w Nowym Jorku, 18-letni Alcaraz miał miesięczną przerwę od tenisa. Wrócił na turniej Indian Wells i odpadł w pierwszej rundzie po trzygodzinnym meczu ze Szkotem Andy Murray'em 7:5, 3:6, 2:6. Zaledwie 18-letni Hiszpan zdecydował się również wystartować w turnieju ATP 500 na kortach twardych w Wiedniu. Najpierw pokonał wyżej od siebie sklasyfikowanego na świecie, Brytyjczyka Daniela Evansa (24. ATP) 6:4, 6:3, a potem zrewanżował się Murray'owi i wygrał 6:3, 6:4. - Ma duże szanse, aby w przyszłości zostać numerem jeden na świecie - powiedział Murray po tym spotkaniu.

W ćwierćfinale Alcaraz zmierzył się z finalistą tegorocznego Wimbledonu, Włochem Matteo Berrettinim (7. ATP). Hiszpan pierwszego seta wygrał niespodziewanie łatwo - 6:1. Drugą partię przegrał w tie-breaku 2:7. W decydującym secie prowadził już 4:1, ale stracił przewagę i znów doszło do tie-breaka. W nim Alcaraz nie wykorzystał dwóch piłek meczowych, ale ostatecznie go wygrał 7:5. W efekcie po raz czwarty w tym sezonie dotarł do półfinału turnieju ATP.

Alcaraz tak jak Nadal

Dzięki temu zwycięstwie Alcaraz został czwartym tenisistą w historii tenisa, który nie mając jeszcze skończonych osiemnastu lat i sześciu miesięcy, pokonał przynajmniej dwóch tenisistów z czołowej dziesiątki rankingu ATP. Oprócz niego dokonali tego jego rodak, Rafael Nadal (trzy razy) oraz dwaj Chorwaci: Marko Ancić i Borna Corić (obaj po dwa razy).

Alcaraz został również trzecim najmłodszym półfinalistą w historii turnieju w Wiedniu. Młodsi od niego byli tylko Szwajcar Roger Federer oraz słynny Szwed, zwycięzca dziewięciu turniejów wielkoszlemowych - Stefan Edberg.

- To jeden z moich najlepszych występów w tourze. Bardzo się z tego cieszę. To było naprawdę niesamowite. Po prostu cały czas starałem się grać agresywnie - powiedział Alcaraz po meczu. Dla niego to pierwszy awans do półfinału turnieju o randze ATP 500.

W półfinale Hiszpan zmierzy się z wiceliderem światowego rankingu, Niemcem Alexanderem Zverevem. W ostatnich miesiącach Alcaraz osiągnął kilka interesujących wyników, m.in.: półfinał turnieju w Marbelli, trzecia Runda Roland Garros (wcześniej grał eliminacje), wygrał imprezę w Umagu, był w półfinale w turnieju w Winston-Salem, który zakończył się trzy dni przed US Open.

Wujek Toni zachwycony

Alcaraz to jeden z największych młodych talentów współczesnego tenisa. Sam Toni Nadal, wujek legendarnego tenisisty, który pomógł swojemu siostrzeńcowi zdobyć 20 tytułów wielkoszlemowych, nazwał 18-latka "Nowym Nadalem". To wielkie wyróżnienie, ale i presja, jaka towarzyszy chłopakowi. Świadomy tego jest trenera Alcaraza, Juan Carlo Ferrero, były lider światowego rankingu - pisał o Alcarazie Dominik Senkowski, dziennikarz sport.pl.