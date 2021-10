Danił Miedwiediew ostrzega Igę Świątek. "Uważaj"

Iga Świątek jest już pewna gry w WTA Finals w Guadalajarze, turnieju kończącym sezon tenisa. Wszystko to dzięki rezygnacji Ashleigh Barty, która tym samym nie obroni wywalczonego tytułu w 2019 roku. Finałowy turniej odbędzie się w dniach 10-17 listopada i Świątek będzie drugą Polką w historii, która w nim zagra. W 2015 roku Agnieszka Radwańska wygrała turniej w Singapurze, pokonując w finale Petrę Kvitovą.

Danił Miedwiediew ma radę dla Igi Świątek przed WTA Finals. "Uważaj"

Danił Miedwiediew oraz Iga Świątek wzięli udział w transmisji live na Instagramie, organizowanej przez Tecnifibre, francuską firmę sprzętu sportowego, która dostarcza sportowcom rakiety do gry. Zwycięzca tegorocznego US Open postanowił zwrócić się do Polki z radą przed rozpoczęciem WTA Finals. "Mój pierwszy turniej Masters nie był dobrym doświadczeniem. Iga, uważaj, kiedy będziesz prowadziła 5:1 w trzecim secie. Uważaj, gdy nawet będziesz miała piłkę meczową. Nie rozmawiaj ze swoim teamem i nie pokazuj emocji. Spróbuj po prostu skończyć mecz" - powiedział.

Iga Świątek spędziła ostatni tydzień na przygotowaniach na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, gdzie budowała formę na ostatni turniej w sezonie 2021, ale też przygotowuje się już pod kątem startów w nowym sezonie. "Ostatni tydzień spędziliśmy na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Świetna atmosfera, świetni ludzie, doskonała okazja do solidnego trenowania. Każdy dzień sprawiał frajdę. Dzięki za przyjęcie mnie na kampus i za pomoc" - napisała Świątek w mediach społecznościowych.

W najnowszym notowaniu rankingu WTA Iga Świątek pozostała na 11. miejscu. Zawodniczka z Raszyna jest też pierwszą urodzoną w XXI wieku, która zagra w WTA Finals. Na ten moment pewne gry w turnieju, poza Polką, są Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Maria Sakkari, Garbine Muguruza oraz Paula Badosa. O ostatnie miejsce w turnieju walczą Ons Jabeur oraz Anett Kontaveit.