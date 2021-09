Wielka sensacja w US Open. Genialny 18-latek dokonał niemożliwego. "Nowy Nadal"

- Chciałbym być w czołowej 10 rankingu, ale trzeba na to zapracować. Moim idolem jest Rafael Nadal. Chciałbym być taki jak on - powiedział Carlos Alcaraz, gdy miał 13 lat. To było raptem pięć lata temu.

Co za mecz!

Do powtórzenia sukcesów Nadala daleka droga, ale początek kariery Alcaraz ma imponujący. W piątek w nocy wyeliminował w trzeciej rundzie US Open Stefanosa Tsitsipasa. I to po jakim meczu! 6:3, 4:6, 7:6, 0:6, 7:6. Podnieść się po przegraniu seta do zera potrafią tylko najwięksi. Alcaraz udowodnił, jak wielki drzemie w nim talent. W przeciwieństwie do trzeciego na świecie Greka zachował chłodną głowę w końcówce tego ponad czterogodzinnego thrillera. Dokonał niemożliwego, bo od lat żaden nastolatek nie potrafił w Wielkim Szlemie pokonać jednego z głównych faworytów do tytułu.

Dzięki temu zwycięstwu Hiszpan przeszedł do historii tenisa. Jest najmłodszym tenisistą w czwartej rundzie US Open od czasów Michaela Changa i Pete’a Samprasa (1989 rok). Dla niego to nic nowego. W styczniu podczas Australian Open, debiutując w Wielkim Szlemie, został pierwszym zawodnikiem z rocznika 2003, który wygrał mecz w turnieju głównym. Jest też najmłodszym singlistą, który odniósł zwycięstwo wielkoszlemowe od 2014 roku, gdy także w Melbourne z wygranej cieszył się Thanasi Kokkinakis.

18-latek z El Palmar zaczynał sezon na 146. miejscu na świecie. Przed US Open był 55., dziś w rankingu „live" ATP jest już 50. W ostatnich miesiącach osiągnął kilka interesujących wyników, m.in.: półfinał turnieju w Marbelli, trzecia Runda Roland Garros (wcześniej eliminacje), wygrał imprezę w Umagu, był w półfinale w turnieju w Winston-Salem, który zakończył się trzy dni przed US Open.

Wujek Toni zachwycony

Alcaraz to jeden z największych młodych talentów współczesnego tenisa. Sam Toni Nadal, wujek legendarnego tenisisty, który pomógł swojemu siostrzeńcowi zdobyć 20 tytułów wielkoszlemowych, nazwał 18-latka "Nowym Nadalem". To wielkie wyróżnienie, ale i presja, jaka towarzyszy chłopakowi. Świadomy tego jest trenera Alcaraza, Juan Carlo Ferrero, były lider światowego rankingu.

Ferrero przyznaje, że musi zbudować mur wokół utalentowanego nastolatka, jeśli przepowiednia Toniego Nadala ma się spełnić. - Jeśli słyszysz takie słowa Toniego, wszyscy zaczynają zwracać na ciebie uwagę. Oczywiście nie jest to dla Carlosa łatwe - mówił Ferrero w wywiadzie dla "Sydney Morning Herald and The Age."

- W Hiszpanii wszyscy są nim szalenie zachwyceni. Mówią, że to następny Rafa. Carlos tego nie komentuje, a my jako jego zespół staramy się odciąć go od zainteresowania mediów i kibiców. Porównania są naturalne, bo Hiszpanie od dawna nie mieli zawodnika w wieku 18 lat grającego na takim poziomie - przyznał Ferrero.

Tuż przed startem tegorocznego Australian Open Carlos Alcaraz trenował przez dwa dni z Rafaelem Nadalem. - Jest intensywny, ma duży talent - powiedział słynny rodak o nastolatku. - W tenisie wszystko sprowadza się do tego, jak bardzo jesteś w stanie poprawić się w ciągu następnych kilku lat. Od tego zależy, czy pozostaniesz wyłącznie dobrym tenisistą, czy też staniesz się prawdziwym mistrzem - dodał.

Alcaraz nie jest klonem Nadala

18-latek zagrał z Nadalem kilka setów. Miał okazję przekonać się, ile brakuje mu do najlepszych. - Nie rozmawiałem dużo z Rafą, ale jest moim idolem ze względu na swój charakter, nastawienie i pasję do tenisa - powiedział Alcaraz. Jego trener twierdzi, że chociaż porównania do Nadala mogą być bardzo pochlebne, chłopak stylem gry bardziej przypomina Novaka Djokovica i Rogera Federera. - Jeśli mam powiedzieć, z kim mogę go porównać, to jest to Novak Djoković lub Roger Federer. Obaj lubią być agresywni od samego początku akcji i mogą podejść do siatki, aby skończyć punkt. Carlos gra podobnie - powiedział Ferrero. Alcaraz nie jest klonem Nadala. Jego trener uważa, że to korty twarde, a nie ziemne będą prawdopodobnie jego ulubioną nawierzchnią. W US Open to się potwierdza.

"New York Times" ostrzega, że porównania do wielkiego mistrza mogą zaszkodzić Alcarazowi. - Przedwczesne ogłoszenie nastolatka przyszłą gwiazdą może być niebezpieczne. W młodości Bułgar Grigor Dimitrow nazywany był "Baby Federer", ponieważ jego kreatywność i wszechstronność w grze były zbliżone do cech szwajcarskiego tenisisty. To było prawie dziesięć lat temu. Dimitrow ma teraz 30 lat, zajmuje 18. miejsce w rankingi i wciąż czeka na swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy - piszą Amerykanie.

18-letni Alcaraz stara się podchodzić spokojnie do zamieszania wokół jego osoby. Na pytanie, co najbardziej chciałby poprawić w tym roku, przyznał w styczniu: „Chcę mówić lepiej po angielsku". W tenisa gra już tak dobrze, że w niedziele stanie przed szansą awansu do pierwszego wielkoszlemowego ćwierćfinału. Jego rywalem będzie inna wielka sensacja tegorocznego US Open - Peter Gojowczyk. 32-letni Niemiec zaczynał w Nowym Jorku od eliminacji. W rankingu ATP jest dopiero 141.