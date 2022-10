Zmiany w Anonymo. Flayy siada na ławce. Znamy następcę

Młody snajper Anonymo trafił do ekipy Adriana imd" Piepera 27 maja, gdzie zastąpił Filipa "tudsona" Tudeva. Wiązane były z nim duże nadzieje, bowiem w barwach GameAgents spisywał się obiecująco. To sprawiło, że był jednym z bardziej rozchwytywanych graczy podczas wiosennej szufli. Żeby wszystko ułożyło się po myśli gracza oraz organizacji, pewne kwestie musiały ze sobą się zgrać.

"Flayy" odchodzi z Anonymo

Okazało się, że nie wszystko było jak należy. Nie była to jedna wina ani zawodnika, ani Anonymo. Alan Krupa miał w swojej szkole być traktowany tak jak młodzi sportowcy, czyli nauczyciele oraz dyrekcja mieli zastosować wobec niego specjalny tryb. We wrześniu okazało się, że rzekomo szkoła nie dotrzymała słowa, a młody zawodnik miał trudności z pogodzeniem obowiązków ucznia i profesjonalnego gracza.

- Zaraz przed rozpoczęciem roku szkolnego ustaliliśmy kilka wyjątków z moją szkołą, które umożliwiałby mi kontynuowanie mojej gry, niestety rzeczywistość kompletnie mijała się z przyjętymi ustaleniami - zdradza "flayy". - Przez to ostatnie kilka tygodni były dla mnie naprawdę ciężkie, bardzo trudno było pogodzić obie rzeczy naraz, zwłaszcza że miało to w praktyce wyglądać inaczej, a my, chcąc się wspiąć wyżej, mieliśmy w planach wcześniejsze treningi. CS sprawia mi wielką przyjemność, jest to moja pasja i chce to kontynuować, póki starczy mi sił, ale kiedy ma się tyle rzeczy na głowie naraz, ciężko się skupić tylko i wyłącznie na jednym. Tym samym można było zauważyć u mnie dosyć spory spadek formy ostatnimi czasy.

Znamy nowego, tymczasowego zawodnika

Młody gracz jednak nie zamierza kończyć z granie i będzie szukać nowego zespołu. - Chcę ogłosić, że to nie jest koniec. Dzięki chłopakom zebrałem masę cennego doświadczenia, pokazali mi esport ze strony, o której nie miałem do tej pory pojęcia. Wierzę że wszystkie mecze, wszystkie analizy, jakie nas do tej pory spotkały, pozwoliły mi wyciągnąć wiele wniosków, które będę mógł wykorzystywać, aby stawać się coraz lepszym. Tym wraz z zespołem ustaliliśmy, że mam zezwolenie na szukanie miejsca, gdzie będę mógł pokazać pełnie swoich umiejętności. Niestety najlepszą opcją póki chodzę do szkoły, byłaby dla mnie drużyna „Half-Time", gdzie będę mógł w jakimś stopniu łączyć jedno z drugim. Wszystkie głębsze detale podam już w wiadomości prywatnej dla potencjalnych zaintrygowanych.

Wiemy już kto zastąpi "flayya". Podczas rozgrywek CCT Anonymo będzie grać z Łukaszem "mwklym" Pachuckim, który w ostatnim czasie był testowany m.in. przez Endpoint. Anonymo nie zdradza więcej szczegółów jeśli chodzi o perspektywy na dłuższą współpracę pomiędzy obiema stronami.

Od redakcji (Patryk Stec):

Cała sytuacja zainspirowała nas również do sprawdzenia jak pozostali esportowcy radzą sobie z łączeniem nauki z profesjonalnym lub półprofesjonalnym esportem. Chcemy dowiedzieć się jak szkoły i nauczyciele traktują esportowców i czy cieszą się podobnym szacunkiem jak młodzi sportowcy. Do sprawy wrócimy w przyszłym tygodniu. Jeżeli jesteś młodym esportowcem, musisz dzielić szkołę z treningami i chciałbyś się podzielić swoją historią - skontaktuj się ze mną w mediach społecznościowych.