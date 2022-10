ESL Mistrzostwa Polski. O punkty powalczy czołówka w Grupie A. AGO z szansą na ucieczkę

Czy ktoś może się równać z AGO w Grupie A ESL Mistrzostw Polski? Być może ten poniedziałek postawi odpowiedź na to pytanie. Wciąż niepokonane "Jastrzębie" mają szansę umocnić się w fotelu lidera. Wiele zależy jednak od dwóch pozostałych spotkań, w których zagrają drużyny będące bezpośrednio za ich plecami.

ESL Mistrzostwa Polski. 7. kolejka; Grupa A

O ile w fotelu lidera Grupy A niezmiennie utrzymuje się AGO, tak nieco dalej dość często dochodzi do zmian. Dziś może mieć na to już pierwsze ze spotkań, gdyż zagrają w nim drudzy los kogutos z trzecim Forsaken. Dwa młode składy, które spróbują skrócić dystans do AGO, a jednocześnie napsuć krwi bezpośredniemu konkurentowi. Można się spodziewać szybkiego i żywego meczu.

Forsaken pozostaną na serwerze na dłużej, gdyż zagrają również i w kolejnym starciu. Podejmą bowiem 9INE. Polski skład szwedzkiej organizacji musi złapać w końcu rytm, gdyż sytuacja w grupie wciąż nie jest dla niego wygodna. Wygrana nad Forsaken byłaby dobrym krokiem w kierunku powrotu na właściwą ścieżkę, ale "Zapomnieni" na pewno tanio skóry nie sprzedadzą.

Wieczór domknie mecz lidera z debiutantem. AGO zagra o punkty z LODIS. Na papierze faworyt jest jasny i klarowny. Dotychczasowo LODIS potrafiło urwać oczka jedynie Anonymo, które to wciąż pozostaje na dnie tabeli Grupy A. Niepokonane AGO nie powinno mieć problemów, ale format BO1 nieraz potrafił spłatać już figla nawet najmocniejszym graczom w stawce.

Rozpiska poniedziałkowych spotkań 7. kolejki ESL Mistrzostw Polski w Grupie A;

19:00| los kogutos - Forsaken

20:15| Forsaken - 9INE

21:30| AGO - LODIS

Transmisja z 25. sezonu ESL Mistrzostw Polski jest dostępna w serwisie Twitch. Więcej szczegółów na oficjalnej stronie rozgrywek.

