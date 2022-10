Łatwiej zagrać w Overwatcha 2. Twórcy zmienili zdanie

Wraz z wydaniem Overwatcha 2, esportowa strzelanka od Blizzard Entertainment przeszła na model free-to-play. Twórcy gry postawili na solidne zabezpieczenia, aby wyeliminować niepożądane zachowania wśród graczy. Jednym z nich była wymagana weryfikacja konta numerem telefonu, co nie przypadło części graczy do gustu.

Problematyczny start

Overwatch 2 został uruchomiony 4 października. Na tytuł oczekiwało wielu fanów pierwszej odsłony gry. Przez to już w pierwszych minutach wejście do rozgrywki okazywało się niemałym wyzwaniem. W Internecie nie ciężko znaleźć skargi użytkowników, którzy musieli "stać" w kolejce, gdy przed nimi było kilkadziesiąt tysięcy innych oczekujących.

Kolejka, która ukazywała skalę popularności Overwatcha 2 w momencie premiery, nie była jednak jedynym problemem. Dodatkowo twórcy gry musieli radzić sobie ze zmasowanymi atakami sieciowymi, które w skuteczny sposób spowalniały działanie serwerów. Wówczas nawet odczekanie swojego czasu nie gwarantowało możliwości rozpoczęcia rozgrywki, co potęgowało frustracje graczy.

Wycofano dokuczliwe zabezpieczenie

Uruchomienie Overwatcha 2 oznaczało wiele zmian, nie tylko w kwestii przebiegu rozgrywki. Gra została także przeniesiona na model free to play, co oznacza, że obecnie może zagrać każdy, bez potrzeby zakupu gry za kilkadziesiąt dolarów. Zmiana otwiera jednak tytuł na pewne niebezpieczeństwo - większą ilość graczy, którzy nie zachowują się w pożądany sposób.

W tym celu Blizzard Entertainment przygotowało wiele interesujących zabezpieczeń. Jednym z nich był wymóg weryfikacji konta przy numerze telefonu. To miało wykluczyć łamiącym regulamin osobom natychmiastowe, ponowne dołączenie do gry. Jak się okazało, dobre z jednej strony rozwiązanie nie przypadło części społeczności do gustu. Zwłaszcza tej, która pomimo podania numeru telefonu i odczekania długiego czasu w kolejce, nie mogła przystąpić do rozgrywki z uwagi na ataki sieciowe.

Twórcy wzięli sobie do serca skargi graczy, nieco rozluźniając restrykcje. Teraz weryfikacja numerem telefonu nie będzie obowiązkowa dla większości aktualnych graczy. Z potrzeby podawania swojego numeru wyłączeni zostali wszyscy użytkownicy z połączonym kontem Battle.net. Obejmuje to zatem wszystkich grających po 9 czerwca 2021 roku. Zmiana wejdzie w życie od piątku, 7 października.

