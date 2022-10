Znamy uczestników esportowych mistrzostw. Trzech Polaków

Walka o esportowy, brazylijski karnawał zakończona. Przez ostatni tydzień odbywały się w sumie cztery turnieje RMR - dwa europejskie, jeden amerykański oraz jeden azjatycki.

IEM Rio 2022 - turnieje RMR/Europa

Rywalizacja o miejsca na Majorze zawsze jest najbardziej zacięta w Europie. To tu ścierają się ze sobą potęgi esportowej sceny CS:GO. To właśnie też i na Starym Kontynencie dochodzi do największych niespodzianek - w końcu pretendentów jest wielu, a miejsc na turnieju dla wszystkich nie wystarczy.

Odnośnie faworytów nie zawiedli liderzy rankingu. FaZe Clan i Natus Vincere przebrnęli przez turnieje RMR z czystym kontem. Siłę pokazały również odświeżone ENCE oraz Ninjas in Pyjamas, które też nie zanotowały żadnej porażki. Do największych niespodzianek należy łatwy awans Sprout. Niespodziewanie do Rio poleci też GamerLegion. Złożony dosłownie przed kilkoma tygodniami skład rzutem na taśmę złapał się do stawki, zabierając miejsce renomowanej marce. Wszystko ku uciesze polskich kibiców, gdyż w GL gra Kamil "siuhy" Szkaradek.

GamerLegion wyrzucił z turnieju RMR G2 Esports, które to nie pojedzie na Majora po raz pierwszy od 2015 roku. To prawdziwy dramat hiszpańskiej organizacji. Wydawałoby się, że dobry występ na ESL Pro League zwiastuje w ich przypadku poprawę, lecz było to tylko złudzenie. Piąty zespół światowego rankingu nie pojawi się w Rio de Janeiro. Podobnie stało się z Astralis. Renomowana organizacja ma na swoim koncie najwięcej wygranych na Majorach, a tym razem nawet nie wystąpi na głównym turnieju. Kryzys "Gwiazd" trwa. Zmiany w składzie najpewniej już niebawem - fani czekają na powrót Nicolaia "device'a" Reedtza.

Polskich kibiców nie zaskoczyło Illuminar Gaming. Dowołani na doczepkę wobec absencji Benched Heroes Polacy nie dali sobie rady. Z bilansem 1-3 względnie szybko pożegnali się z nadziejami o wylocie do Rio. To jeszcze nie czas na przełamanie polskiej niemocy - od czterech lat na Majorze nie zagrał żaden w pełni polski skład.

Na IEM Rio 2022 zagra w sumie trzech Polaków. Będą to Paweł "dycha" Dycha z ENCE, reprezentant OG Maciej "F1KU" Miklas oraz wspomniany wcześniej "siuhy" z GamerLegion. Jak na obecny stan polskiej sceny CS:GO to naprawdę niezły wynik. Na ostatnim Majorze w Antwerpii zagrało tylko dwóch Polaków, więc pod tym kątem nastąpiła pewna poprawa. W Brazylii będzie komu kibicować.

Status Legend wywalczyły:

Natus Vincere

FaZe Clan

Ninjas in Pyjamas

ENCE

Sprout

Spirit

Heroic

Status Pretendentów wywalczyły:

OG

Vitality

Bad News Eagles

GamerLegion

MOUZ

Outsiders

BIG

fnatic

Cloud9

Siedem porażek z rzędu. Esportowa Ameryka sobie nie radzi

IEM Rio 2022 - turniej RMR/Ameryki

Zmagania wśród amerykańskich zespołów miały w tym wypadku szczególne znaczenie. Pokaźną część kandydatów, bo aż połowę, stanowiły bowiem ekipy brazylijskie, które zaprzedałyby duszę diabłu za możliwość zagrania na IEM Rio przed własną publicznością na pierwszym w historii Majorze w Brazylii.

Ostatecznie na wielkiej scenie zagrają trzy zespoły gospodarzy. Status Legendy przypadł Liquid, co akurat nie należy do zaskoczeń, gdyż "Rumaki" są obecnie najmocniejszą drużyną całego regionu. Do zaskoczeń można zaliczyć bardzo równą formę Evil Geniuses i 9z, które przeszły dalej w solidnym stylu. Najmocniej pluć sobie w brodę może Complexity. Skład był o włos od załapania się do Rio. Brak awansu to duży cios i kolejna lekcja pokory dla rozchwianego od początku sezonu zespołu.

Miejsce sprzed nosa Complexity zabrało ostatecznie Imperial, a więc skład brazylijskich weteranów z Gabrielem "FalleNem" Toledo na czele. Bez nich Major w Rio nie byłby tą samą imprezą. Legendy, które przed laty zaznaczyły Brazylię na esportowej mapie CS:GO, wracają do domu. Czy zatrzymają puchar na rodzimej ziemi? To już czas pokaże.

Status Legendy wywalczyło:

Liquid

Status Pretendentów wywalczyły:

Evil Geniuses

9z

FURIA

Imperial

00NATION

Polski esportowiec z kolejnym zwycięstwem. Niepokonany na mistrzostwach świata

IEM Rio 2022 - turniej RMR/Azja

W najskromniejszym, azjatyckim RMR zagrały cztery zespoły. Bilety do Rio były dwa, więc rywalizacja nie trwała długo. Obyło się też bez niespodzianek, gdyż do Brazylii polecą te same składy, które zagrały w tym roku na Majorze w Antwerpii.

Pierwszym z nich jest mongolskie IHC. Zespół potwierdził, że jest najlepszy w regionie, choć wiadomo, że azjatycko-australijski Counter-Strike bardzo mocno odstaje od amerykańskiego, a co dopiero mówić o europejskim. Tuż za IHC uplasowali się Australijczycy z Grayhound, którzy w Belgii zagrali jeszcze pod szyldem ORDER. Ten sam skład, odświeżona marka. Być może tym razem pozwoli to australijskim zawodnikom na osiągnięcie lepszego rezultatu.

Status Pretendentów wywalczyły:

IHC

Grayhound

IEM Rio 2022 rozpocznie się 31 października. Wstępnie zostanie rozegrana faza pretendentów, która potrwa do 3 listopada. Główna część turnieju zacznie się 5 listopada. Stawką rywalizacji są nagrody z puli 1,25 miliona dolarów oraz gwarantowane miejsca na BLAST Premier World Final 2022 i IEM Katowice 2023 dla zwycięzców całej rywalizacji.

