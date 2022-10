Mecz trwał siedem godzin. Gracze dyskutują 0 długim formacie meczów

Pięciomapowe spotkania w CS:GO to prawdziwy festiwal i maraton za razem. Zespoły muszą być przygotowane na kilka różnych map, a nie, jak ma się to w zwyczaju, maksymalnie trzy. Zazwyczaj tak długie mecze odbywają się tylko w ramach finałów największych imprez na esportowej scenie CS:GO. Jest to jednak bardzo wymęczająca forma nie tylko dla zawodników, ale i widzów. Społeczność w tej kwestii zajmuje różne stanowiska.

Pięć map na mecz w CS:GO to za dużo?

Finałowy mecz między Vitality, a Team Liquid w finale 16. sezonu ESL Pro League rozpoczął się o godzinie 17:00 w niedzielę, a skończyło grubo po północy w poniedziałek. Zespoły przez ponad siedem godzin rywalizowały ze sobą o mistrzowski tytuł. Oczywiści dochodziły do tego krótkie przerwy, ale niespecjalnie pozwalały one odpocząć graczom. Chodzi tu przede wszystkim o zmęczenie psychiczne, gdyż zawodnicy cały czas w trakcie meczu muszą być w pełni skupieni i skoncentrowani na grze.

Po zakończeniu spotkania - wygranego przez Vitality - zawodnik zwycięskiego zespołu, Peter "dupreeh" Rasmussen rozpoczął na Twitterze wątek, w którym spytał internautów o odczucia odnośnie samego formatu BO5. Opinie, klasycznie dla tego typu debat, były mocno podzielone. Komentatorzy Jason "moses" O'Toole i Auguste "Semmler" Massonnat stwierdzili, że takie spotkania są zbyt długie. W miarę z postępem rywalizacji spada uwaga i skupienie zawodników, ale też i widzów, których nudzi tak rozciągnięty mecz. Zdaniem innych dziennikarzy i ekspertów przy pięciomapówkach trudniej im się pracuje. Lucas "Bubzkij" Andersen punktował również konieczność zmiany w rutynie i przygotowaniu zawodników.

Odmienne stanowisko zajął Russel "Twistzz" van Dulken z FaZe Clanu. Kanadyjczyk trafnie zauważył, że najlepsze rozegrane w tym sezonie mecze były właśnie w formacie BO5. To niemal gwarancja emocji na najwyższym poziomie i zażartej batalii o wszystko albo nic. Schemat zmusza drużyny do wylania siódmych potów. Nie ma taryfy ulgowej dla nikogo, a pięć różnych map sprzyja zażartej, zróżnicowanej rywalizacji.

Temat zbyt długich spotkań w CS:GO poruszany był już kilkukrotnie w znacznie szerszej perspektywie. VALORANT pozwolił na szybszą rozgrywkę, skracając spotkania do krótszego wymiaru rundowego. Valve również zaoferowało to graczom CS:GO, ale w oficjalnych esportowych meczach format pozostał ten sam. BO5 stało się też zarazem pewnego rodzaju klasykiem dużych turniejów. Bardziej podniosłej formy finału po prostu nie da się wymyślić. I z tego względu pomimo, tak wyraźnego podziału społeczności i wielu słów krytyki, pięciomapowy format najpewniej nadal pozostanie w esportowych normach CS:GO.

