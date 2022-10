Polscy esportowcy bez drużyny. Pechowe zakończenie

Izraelskie Finest oficjalnie wycofuje się ze sceny esportowej, kończąc współpracę ze wszystkimi swoimi składami. Oznacza to również zamknięcie dywizji w CS:GO, gdzie w składzie było dwóch Polaków. Aleksander "hades" Miśkiewicz i Jędrzej "Bogdan" Rokita muszą szukać szczęścia gdzie indziej.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiele firm podejmowało próbę stworzenia symulatora tenisa na miarę piłkarskiej FIFY. Jak poradził sobie Matchpoint?

Dwóch Polaków bez zespołu w CS:GO

Finest było naprawdę dobrze rokującym składem. 2022 rok układał się dla zespołu bardzo dobrze. Wygrana w Pinnacle Cup IV i kilka pomniejszych sukcesów przyczyniły się do sporego awansu w światowym rankingu - w najlepszym momencie zajmowała 19. miejsce. Drużyna powoli dobijała się do czołówki esportowej sceny.

Temu też nagły rozpad organizacji to duży zawód. Decyzja jest spowodowana wycofaniem się kluczowych inwestorów, co uniemożliwiło dalsze funkcjonowanie marki. Zawodnicy Finest stracą bezpośrednie wsparcie finansowe i trudniej im będzie dalej się rozwijać. Póki co skład będzie nadal grał razem - przed nim Elisa Invitational Fall, która wystartuje już w następnym tygodniu. Wielce prawdopodobne jednak, że piątka z czasem się rozpadnie, jeśli poszczególni gracze otrzymają oferty od innych organizacji.

Polski wicemistrz świata FIFA się nie zatrzymuje. "Chcę więcej"

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Olek "hades" Miśkiewicz był do Finest jedynie wypożyczony. ENCE szuka nowych możliwości rozwoju dla swojego zawodnika, będąc jednocześnie otwartym na oferty, gdyż dla Miśkiewicza nie ma obecnie miejsca w podstawowym składzie fińskiej organizacji. Swoich kolejnych kroków nie zdradził jeszcze trener składu, Jędrzej "Bogdan" Rokita. Dla byłego szkoleniowca Illuminar Gaming czy HONORIS była to pierwsza współpraca ze składem zagranicznym. Z pewnością Rokita podbił swoje notowania, ale czy wystarczy to na nowy angaż w świeżym miejscu? To już przyszłość pokaże.

Piątka już jako ex-Finest zagra w październiku między innymi we wspomnianej Elisa Invitational Fall, relegacji ESL Challenger League czy Fragbite Cup.

Nadchodzi główny etap Worldsów. Głos zabrali eksperci