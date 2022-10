Polski esportowiec z kolejnym zwycięstwem. Niepokonany na mistrzostwach świata

Adrian "Trymbi" Trybus wraz ze swoją drużyną, Rogue, pozostają jak dotąd niepokonani na tegorocznych mistrzostwach świata w League of Legends. Podczas swojego drugiego dnia rywalizacji zespół pokonał wietnamskie GAM Esports. O podobnym szczęściu nie mogło mówić Fnatic, które odnotowało pierwszą przegraną.

Mistrzowie Europy wciąż niepokonani

Play-offy letniego splitu League of Legends European Championship pozwoliły na wyłonienie nowego mistrza Starego Kontynentu, Rogue. Zespół z uwagi na zajęte miejsce awansował bezpośrednio do głównego etapu tegorocznych mistrzostw świata w LoL-a, gdzie dotychczas radzi sobie naprawdę nieźle. W swoim pierwszym meczu ekipa Adriana "Trymbiego" Trybusa pokonała koreańskie DRX.

Kolejnym sprawdzianem na drodze Rogue do uzyskania awansu z grupy było wietnamskie GAM Esports. Już we wczesnych etapach rywalizacji do głosu doszedł leśnik europejskiej formacji, Malrang. Jego liczne interwencje w środkowej oraz dolnej części mapy zapewniły wczesną przewagę dwóm liniom.

Ta jednak nie została wykorzystana w pełni - wraz z postępem rozgrywki różnica w złocie malała. Kluczową sytuacją, która mogła obrócić losy rozgrywki, była wymiana przy leżu Barona. Ten początkowo został podjęty przez Rogue, jednak interwencja rywali nie tylko pozwoliła skraść cenne ulepszenie, lecz także przerzedzić szeregi Europejczyków. To było jednak niewystarczające, aby obrócić losy spotkania, a Trymbi i spółka po uspokojeniu rozgrywki i przeczekaniu do kolejnego Nashora, zdołali zamknąć rozgrywkę.

Fnatic nie podzieliło losu Rogue

Mecz pomiędzy Fnatic z EDward Gaming zdecydowanie nie rozpoczął się po myśli zawodników z Europy. Próba agresywnej inwazji na dżunglę przeciwników zakończyła się podwójną eliminacją dla Vipera, strzelca chińskiej drużyny. To nie był jednak koniec budowy wczesnej przewagi przez aktualnych mistrzów świata. Udana interwencja JieJie na dolnej alei dopisała na konto Vipera kolejną eliminację.

Fnatic nie miało wyboru. Ich jedynym rozwiązaniem było maksymalne zwolnienie rozgrywki, aby pozwolić dojść do głosu Azirowi oraz Kaliście. Postacie wybrane przez Humanoida oraz Upseta zdecydowanie brylują w późnym etapie rozgrywki. Pierwszą szansę na naprawienie wczesnych błędów zespół otrzymał w osiemnastej minucie. Wówczas wymiana przy lezu smoka zakończyła się spektakularnym zwycięstwem Fnatic, głównie za sprawą dobrego wykorzystania umiejętności ostatecznej Azira.

Choć w triumfie przy smoku można było doszukiwać się szansy na odpracowanie strat i czynny powrót do rozgrywki, Fnatic nie miało takiego szczęścia. Kolejne wymiany na mapie faworyzowały ich przeciwników, którzy powoli, lecz sukcesywnie, podążali do zwycięstwa.

Kolejne mecze już jutro

Zmagania grupowe w ramach głównego etapu tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends znalazły się niemal na półmetku. Pierwszą serię zmagań podwójnego round-robin zamkną mecze rozgrywane w nocy z poniedziałku, 10 października, na wtorek, 11 października. Terminarz nadchodzących spotkań jest następujący:

23:00 - JD Gaming vs G2 Esports,

00:00 - Rogue vs Top Esports,

01:00 - DWG KIA vs Evil Geniuses,

02:00 - 100 Thieves vs Royal Never Give Up,

03:00 - Gen.G vs. CTBC Flying Oyster,

04:00 - GAM Esports vs DRX.

Na zdecydowane wyróżnienie zasługują dwa pierwsze mecze wieczoru. Wówczas na Summoner’s Rift zobaczymy dwa pojedynki pomiędzy Europą a Chinami, a oba z nich będą zawierać mistrzów i wicemistrzów poszczególnych z wymienionych regionów. Transmisję ze wszystkich spotkań w języku polskim realizuje ekipa Polsat Games.

