Znamy harmonogram Worldsów. Wiemy kiedy grają Polacy

W świecie League of Legends nie ma bardziej emocjonujących rozgrywek, niż mistrzostwa świata. Do rozpoczęcia tegorocznej odsłony turnieju dzieli nas zaledwie tydzień, a organizatorzy ujawnili dokładny terminarz spotkań fazy grupowej etapu play-in. Zerkając na zestawienia nie sposób stwierdzić, że powód do licznych emocji dostaniemy od pierwszych chwil rywalizacji.

Europa w meczu otwarcia

Rozpoczęcie tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends zaplanowano na 29 września. Z uwagi na rozgrywanie turnieju w Ameryce Północnej, mecze będą rozpoczynać się późnym wieczorem i trwać do wczesnych godzin porannych. Czyni to tym samym turniej dość ciężkim do śledzenia dla odbiorców z Europy.

Jako pierwsze w kolejności odbędą się zmagania grupowe w ramach fazy play-in. Te posłużą w ostatecznym rozrachunku posłużą uzupełnieniu głównego etapu turnieju. W meczu otwierającym rozgrywki zobaczymy formację z Europy - MAD Lions. Ich rywalem będzie natomiast pochodzące z Ameryki Łacińskiej Isurus.

Drugi mecz zapowiada się jednak znacznie bardziej ciekawie. To wówczas na scenę po raz pierwszy wkroczy zawodnik z Polski, Kacper "Inspired" Słoma. Rywalem jego północnoamerykańskiej formacji będzie Fnatic. Pełne zestawienie pierwszego dnia rywalizacji prezentuje się następująco:

22:00 - Isurus Gaming vs MAD Lions,

23:00 - Fnatic vs Evil Geniuses,

00:00 - LOUD vs Beyond Gaming,

01:00 - MAD Lions vs Istanbul Wildcats,

02:00 - Chiefs Esports Club vs Fnatic,

03:00 - DetonatioN FocusMe vs LOUD,

04:00 - Saigon Buffalo vs Istanbul Wildcats,

05:00 - DRX vs Royal Never Give Up.

Pełen harmonogram turnieju, który podlega stałej aktualizacji, dostępny jest na oficjalnej stronie LoL Esports.

Hymn tegorocznych Worldsów. Riot Games we współpracy z Lil Nas X

Worldsy wracają do korzeni

Po dwóch latach przerwy ograniczonych możliwości produkcyjnych, mistrzostwa świata w League of Legends powracają do swojego oryginalnego formatu. Oznacza to, że turniej ma charakter obwoźny i odwiedzi nie tylko konkretną arenę, lecz cały kontynent. Pierwszy etap Worldsów rozpocznie się w stolicy Meksyku, a wraz z postępem rywalizacji przeniosą się do USA, gdzie odwiedzą Atlantę, Nowy Jork i San Francisco.

Worldsy to także okazja do oglądania Polaków na najwyższym szczeblu rozgrywek. Oprócz wspomnianego Inspireda, który jako jedyny trafił do etapu play-in, będziemy mogli podziwiać dwóch innych biało-czerwonych. To Marcin "Jankos" Jankowski i Adrian "Trymbi" Trybus, którzy reprezentują kolejno G2 Esports oraz Rogue.

