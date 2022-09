Lewandowski może otrzymać specjalną kartę. Wystarczy zagłosować

Premiera FIFA 23 jest już za rogiem, a to oznacza, że lada moment gracze zaczną tworzyć na potęgę swoje kluby w Ultimate Team. Podstawa to szybko znaleźć mocne karty, na których można oprzeć zespół. Tak się składa, że takową może niebawem otrzymać Robert Lewandowski. Polak drugi raz z rzędu został nominowany do nagrody piłkarza miesiąca w La Liga. Jeśli wygra, do gry trafi jego specjalna karta.

Karta Lewandowskiego w FIFA 23

Wydawało się, że Robert Lewandowski od razu rozpocznie sezon z przytupem i wygra w sierpniowym głosowaniu na piłkarza miesiąca w La Lidze. Ostatecznie Polaka ubiegł jednak Borja Iglesias z Betisu, który również zanotował bardzo dobry start i były powody, ażeby takową statuetkę otrzymał. Po wrześniowych zmaganiach wydaje się jednak, że Lewandowski jest wręcz murowanym faworytem do wygranej.

Trzy gole i dwie asysty w dwóch meczach. Może i był to krótki miesiąc, lecz na pewno owocny dla napastnika Barcelony. Wszystko pozostaje już jednak w rękach głosujących, którzy mogą sami zdecydować, kto zasłużył na wyróżnienie.

Grono nominowanych do nagrody zawodnika września w La Lidze tworzą:

Robert Lewandowski ~ FC Barcelona

Brais Mendez ~ Real Sociedad

Nico Williams ~ Athletic Bilbao

Federico Valverde ~ Real Madryt

Dani Parejo ~ Villareal

Luiz Felipe ~ Betis

Samu Castillejo ~ Valencia

Najpoważniejszym konkurentem Lewandowskiego wydaje się tutaj Fede Valverde, na którego zapewne zagłosuje pokaźna grupa fanów Realu Madryt. Swoje głosy można oddawać na oficjalnej stronie EA Sports.

