Sędziowie do poprawy? To musi się zmienić w FIFA 23

Kuriozalne sędziowskie werdykty. Przerywanie gry w trakcie dobrze zapowiadającej się akcji. Nieuzasadnione kartki, bądź ich zupełny brak. Sędziowie podpadli graczom FIFA 22, którzy pomstowali na nich przez wiele miesięcy. EA Sports nie zapowiedziało w tej kwestii konkretnych zmian, ale społeczność wierzy, że nowej odsłonie serii praca arbitrów zostanie poprawiona.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Sędziowie w FIFA 23 będą lepsi?

Sędziowie na wirtualnej murawie powinni mieć jedną zasadniczą różnicę od tych prawdziwych. Być nieomylnymi. Wszystko nie wygląda jednak wcale tak różowo. Na przestrzeni lat gracze FIFY często uskarżali się na pracę arbitrów. Głównie chodziło o bardzo nielogiczne kryterium pokazywania kartek za faule, ale z czasem doszły do tego i inne mankamenty.

Na przykład kończenie bądź przerywanie spotkania w momencie, kiedy rozpoczynała się obiecująca akcja bramkowa. To prawdziwa próba dla nerwów graczy, a sędziom w grach FIFA powoli ten nawyk wchodzi w krew. Do tego zdarzały się incydenty nie gwizdania ewidentnych przewinień, czy wykorzystywania technologii goal line w wyjątkowo jednoznacznych okolicznościach. Czasami było to nawet zabawne, ale wciąż są błędy, które na swój sposób psują płynny przebieg rozgrywki.

Polski esportowiec zmienia zespół. Dołączył do innego rodaka

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Niewątpliwie tak duże uchybienia w mechanikach powinny zostać wyeliminowane przed wyjściem FIFA 23 na rynek. Samo EA niespecjalnie odnosiło się jednak do tematu sędziów. Co prawda wiadomo, że wśród arbitrów pojawią się kobiety, ale jeśli chodzi o zachowanie i poprawki względem decyzji sędziowskich - cisza.

Sama otoczka aspektu sędziowania w grach FIFA też mogłaby zostać nieco bardziej odświeżona. Większa liczba rzeczywistych sędziów - ci pojawiają się głównie w licencjonowanej Premier League - oraz nawet pokazowe interwencje systemu VAR poprawiłyby klimat rozgrywki. Wszystko wydawałoby się dużo bardziej rzeczywiste, a o to przecież w zamyśle symulatora piłki nożnej chodzi.

Nie zostaje nic innego, jak trzymać kciuki, że kanadyjscy twórcy nie zbagatelizują problemu. FIFA 23 będzie ostatnią częścią serii przed rebrandingiem. Oczekiwania graczy są wysokie, a EA Sports samo trochę pompuje balonik. Żeby jednak wszystko było dopięte na ostatni guzik, trzeba zadbać o mechaniki związane z sędziami. EA - liczymy na was!

Weekend esportowych rekordów. Padło ich zaskakująco dużo