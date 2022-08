Ronaldo już nie będzie taki szybki w FIFA 23. Przełomowa karta

Latka lecą, forma już nie tak imponująca, wyniki coraz słabsze, a w następstwie jest reakcja EA Sports. Cristiano Ronaldo mocno stracił w oczach kanadyjskich twórców. Jego ocena w FIFA 23 będzie najgorsza od 2010 roku. Ujawnione statystyki prezentują się wyjątkowo słabo.

Ronaldo wypadnie blado w FIFA 23

O obniżce oceny ogólnej Cristiano Ronaldo mówiło się już od dłuższego czasu. Portugalczyk po prostu nie mógł utrzymać tego samego poziomu po premierze FIFA 23. Pułap zniżono do 90 oczek, ale dużo bardziej w oczy kłują wyjątkowo niskie bazowe statystyki - przede wszystkim tempo, które dla graczy zawsze odgrywa kluczowe znaczenie. Bazowe umiejętności Ronaldo prezentują się następująco:

81 ~ Tempo

92 ~ Strzały

78 ~ Podania

85 ~ Drybling

34 ~ Obrona

75 ~ Fizyczność

Portugalczyk co roku zaliczał się do jednych z najlepszych piłkarzy w całej grze. Miał świetne statystyki nawet na bazowej karcie w Ultimate Team, a jego cena sięgała setek tysięcy monet. Potężna obniżka umiejętności zdecydowanie to zmieni i w tym wypadku Ronaldo nie pomogą nawet unikalne animacje czy dynamika biegu, która już nie będzie tak imponująca przy tak wycenionym tempie. Śmiało można stwierdzić, że wyjątkowa otoczka, jaka tworzyła się przez lata wokół osoby Portugalczyka w grach FIFA, właśnie znika na naszych oczach.

Ronaldo ponownie nie będzie też w gronie najwyżej ocenionych piłkarzy w całym gronie. Z oceną 90 zawodnik United będzie się plasował za plecami Roberta Lewandowskiego, Lionela Messiego, Karima Benzemy, Kevina De Bruyne oraz Kyliana Mbappe. Cała wymieniona piątka otrzyma po 91 oczek.

