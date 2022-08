Kounde i Alaba to duet idealny? Najlepsi obrońcy do FIFA 23

Kogo ustawi w roli stopera? Z takim dylematem będzie się kłopotać większość graczy FIFA 23 na krótko po jej premierze. Kwestia to znaleźć jakościowego zawodnika za względnie niewielką cenę, gdyż początkowo nikogo nie będzie stać na bardziej ekstrawaganckie opcje. Na których piłkarzy z czołowych lig warto zwrócić uwagę?

Środkowi obrońcy w FIFA 23

FIFA 22 została zdominowana przez francuskich piłkarzy i nie da się temu zaprzeczyć. Pisaliśmy o tym w kilku naszych tekstach, ale przyznają to też sami gracze. Wydaje się, że FIFA 23 nie będzie pod tym kątem inna. Wielu Francuzów nadal pozostaje czołowymi stoperami w najlepszych ligach Europy, a to oznacza bardzo różnorakie i sensowne połączenia z szeroką gamą zawodników. Wśród statystyk jak zawsze najważniejsze będzie tempo - im szybszy piłkarz, tym lepiej.

W Premier League wybory wcale nie musza być tak oczywiste. Stoperzy z najlepszych drużyn nie zawsze otrzymują wyjątkowo atrakcyjne statystyki. W łaskach EA Sports są za to defensorzy Liverpoolu. Virgil van Dijk z Joe Gomezem to popularna kombinacja we wczesnych tygodniach gry. Pierwszy z nich nie będzie jednak tani ze względu na wysoką ocenę. Dlatego też budżetowych alternatyw warto szukać choćby w Londynie - Cristian Romero z Tottenhamu czy William Saliba i Ben White z Arsenalu z pewnością otrzymają względnie przyzwoite liczby, a ich ceny nie będą zbyt wygórowane. Do luźnych predykcji dorzucamy również Marca Guehiego i Wesleya Fofanę.

Ligue 1 klasycznie dumnie będą reprezentować Presnel Kimpembe z Marquinhosem. Ta dwójka bez wątpliwości da sobie radę nie tylko w pierwszych tygodniach, ale może nawet i miesiącach FIFA 23. Cenowo będzie to wyższa półka. Tańszymi opcjami wartymi uwagi są Todibo z Nicei, Lukeba z Lyonu oraz Sarr, który trafił na wypożyczenie do AS Monaco.

W La Lidze wzrok warto skupić przede wszystkim na Realu i Barcelonie. W pierwszym z klubów kombinacja Davida Alaby z Ederem Militao czy Antonio Rudigerem powinna w zupełności wystarczyć na otwierające tygodnie Ultimate Team. Barcelona odpowie na to Julesem Kounde i Ronaldem Araujo. Gerrard Pique z Andreasem Christensenem raczej nie będą zbyt grywalni ze względu na niskie tempo.

Składy Serie A zdecydowanie warto oprzeć na duecie z Milanu - Kalulu i Tomori zdadzą egzamin. Ciekawe, jak EA Sports oceni najnowszy nabytek Juventusu, czyli Bremera. Brazylijczyk ma za sobą genialny sezon w Torino, wobec czego może otrzymać konkretne ulepszenie. Tańszych opcji można szukać w Romie - Marash Kumbulla, Gianluca Mancini i Chris Smalling nadadzą się na każdą kieszeń.

Na koniec Bundesligi, w której ciekawych typów nie brakuje. Mimo wszystko często obrońcy z Bundesligi mają spore braki w statystykach tempa, a to może odstraszyć graczy. Ciekawym przypadkiem w tamtym roku był Maxence Lacroix, który na bazowej karcie dostał aż 88 punktów tempa - wyjątkowo dużo jak na stopera i jego podstawową wersję. Być może i tym razem Francuz zostanie doceniony. Do interesujących typów można też na pewno zaliczyć Dayota Upamecano i Lucasa Hernandeza - Mathijs De Ligt nie będzie zbyt szybkim defensorem, co skreśli go z listy grywalnych kart. Nieoczywistym, a ciekawym wyborem może być Nico Schlotterbeck z Borussi Dortmund.

