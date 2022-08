Kto zagra w ESL Mistrzostwach Polski? Sprawdź składy

W czasie przerwy wakacyjnej w wielu polskich zespołach doszło do strukturalnych zmian. W zasadzie łatwiej jest wymienić drużyny, które nie zdecydowały się na korekty, gdyż to dosłownie pojedyncze przypadki. Zapowiada się interesujący sezon ESL Mistrzostw Polski, którego stawką będą nie tylko konkretne pieniądze, ale i szansa zagrania w barażach do IEM Katowice 2023.

ESL Mistrzostwa Polski. Uczestnicy z Grupy A

Trzeba powiedzieć, że losowanie uczyniło z Grupy A prawdziwą "grupę śmierci". Trudno tu wskazać jednoznacznego faworyta. Na sześć zespołów przynajmniej cztery można zaliczyć do mocnych kandydatów, a miejsce w play-offach znajdzie się tylko dla trzech składów.

Anonymo Esports:

"innocent"

"Demho"

"oskarish"

"Vegi"

"flayy"

"IMD" (trener)

Anonymo Esports jest prawdziwym rodzynkiem polskiej sceny, który do jesienno-zimowej części sezonu podejdzie bez żadnych zmian. Zespół i tak ma jednak sporo do udowodnienia. Poza emocjami, jakie skład dostarczył kibicom przy okazji turnieju RMR, pierwsza połowa roku przeszła raczej bez echa. Dużo głośniej było w kontekście samych kontrowersji wokół odejścia Filipa "tudsoNa" Tudeva, aniżeli wyników zespołu. ESL Mistrzostwa Polski to świetna okazja, aby to zmienić. Anonymo niewątpliwie celuje w wyjście z grupy, łącząc w swoim składzie doświadczonych i ogranych graczy z mieszanką młodych, nieoszlifowanych jeszcze talentów. Brak play-offów będzie dużym rozczarowaniem.

9INE:

"SZPERO"

"Goofy"

"KEi"

"Kylar"

"mynio"

"nawrot" (trener)

Dobrze znane twarze w odświeżonych szatach. Szwedzkie 9INE dało szansę polskiej piątce, biorąc ją pod swoje skrzydła. Sierpniowe kwalifikacje do turnieju RMR były pierwszym testem w boju. Nie udało się, ale gracze nie tracą wiary. Dopiero teraz zostaną zweryfikowane efekty ich wstępnych tygodni współpracy. 9INE trafiło do trudnej grupy, ale ma na tyle rozpoznawalne nazwiska, że typuje się ich do przejścia dalej. Nie ma więc taryfy ulgowej — fani świeżej ekipy mają wysokie wymagania, ale to samo dotyczy zawodników, którzy wiedzą, na co ich samych stać.

AGO Esports:

"snatchie"

"phr"

"Furlan"

"leman"

"jedqr"

"miNIr0x" (trener)

Nowy skład AGO Esports wygląda na papierze znakomicie. Stworzy go pięciu naprawdę ogranych graczy, którzy doskonale się znają. "Jastrzębie" zakończyły eksperymenty z młodymi zawodnikami i liczą na konkrety. Pierwszy punkt na liście to wygrana w ESL Mistrzostwach Polski. Każdy inny wynik pozostawi wyraźny niedosyt. Niewątpliwie drużyna ma perspektywy, aby zdominować polskie podwórko CS:GO, lecz w tym temacie sporo do powiedzenia będzie miała też sama konkurencja. W towarzystwie 9INE i Anonymo AGO stworzy wielką trójkę z Grupy A, która będzie musiała pokazać młodszym rywalom, gdzie raki zimują. Presja to nieodłączny czynnik.

los kogutos:

"Enzo"

"tomiko"

"kRaSnaL"

"darchevile"

"maary"

Sensacja ostatnich eliminacji do turnieju RMR na Malcie. "Koguty" były bardzo bliskie swego, pokonując nawet czwarte na świecie Astralis. Piątka gra w wyjątkowo nieszablonowym i trudnym do przewidzenia stylu. Niektórzy powiedzą, że ich strategie bywają szalone, ale to właśnie tym los kogutos podbiło serca fanów. Nie sposób przewidzieć, co przyjdzie im do głowy przed każdą kolejną rundą. Kwestia to zapanować nad mocnymi charakterami i połączyć te indywidua w zgrany kolektyw. Jeśli tak się stanie, niewątpliwie "Koguty" będą miały szansę grać z większymi rywalami jak równy z równym.

LODIS:

"Qlocuu"

"POLO"

"freo"

"nestee"

"virtuoso"

Nieco nieoczekiwany uczestnik ESL Mistrzostw Polski. W decydującym etapie eliminacji LODIS sprawiło niemałą niespodziankę, ucierając nosa znacznie bardziej doświadczonym i faworyzowanym konkurentom z 9INE. W Grupie A młodej piątce ponownie przyjdzie się z nimi zmierzyć. Dodatkowo LODIS radzi sobie również bardzo przyzwoicie w rozgrywkach ESEA Main. To rozwojowy skład, który ma prawo namieszać w Grupie A. Mimo wszystko jednak trudno wskazać ich w pozycji faworytów do wyjścia. To wysoko zawieszona poprzeczka jak dla debiutantów.

Forsaken:

"mwlky"

"mouz"

"MTZ"

"AxEcHo"

"blacktear5"

Uczestnik poprzedniej edycji ESL Mistrzostw Polski wraca do gry w zupełnie nowej odsłonie. Z poprzedniej ekipy nie został w zasadzie nikt, lecz tym razem Forsaken wzięli pod swoje skrzydła znacznie groźniejszych zawodników. Kilku z nich przejechało się na epizodach w dużych organizacjach. Teraz oczekiwania są niższe, lecz potencjał na dobre wyniki również. Warto obserwować Łukasza "mwlky'ego" Pachuckiego, który coraz częściej pokazuje się już zagranicznej publice. Kto wie — być może jesienne ESL Mistrzostwa Polski okażą się finalną przepustką do zagranicznego transferu dla młodziutkiego snajpera.

ESL Mistrzostwa Polski. Uczestnicy z Grupy B

Uwaga społeczności jest skupiona głównie na Grupie A, ale nie oznacza to wcale, że w drugiej z szóstek będzie nudno. Wręcz przeciwnie — tu też ciężko wystosować murowane typy. Dobrze znane marki i rozpoznawalne nicki przeciwko przebojowej młodzieży, która w ostatnim czasie potrafiła już napsuć krwi mocniejszym na papierze przeciwnikom.

FurryFurry Ungentium:

"GruBy"

"m4tthi"

"Sidney"

"byali"

"Prism"

"Luz" (trener)

W Ungentium, podobnie jak w Anonymo, obyło się bez zmian. Drużyna spisywała się nieźle w pierwszych miesiącach 2022 roku, trzymając się w czołówce krajowych zestawień jak i dobrze radząc sobie chociażby w turniejach z cyklu Pinnacle. Mimo wszystko brakowało konkretów, a lista osiągnięć wciąż jest względnie skromna. Skład ma ze sobą najdłuższy staż w całej stawce ESL Mistrzostw Polski, wobec czego trzeba od niego wymagać więcej. Czy doświadczenie i zgranie doprowadzi Ungentium do sukcesu? To już sam serwer zweryfikuje.

Illuminar Gaming:

"morelz"

"mASKED"

"TOAO"

"reatz"

"EXUS"

"hyper" (trener)

Jako organizacja to Illuminar Gaming może sobie zaliczyć pierwszą połowę sezonu jako najbardziej udaną. Drużyna wygrała wiosenne ESL Mistrzostwa Polski, pokonując sensacyjnie w finale nieistniejącą już Wisłę All in! Games Kraków. Niedługo potem "Oczy" zwyciężyły również w pomniejszym Esport Tour, a następnie zapewniły sobie miejsce na PGE Superpucharze Polski jako reprezentant gospodarzy. Było naprawdę przyzwoicie, lecz w składzie musiało dojść do rotacji. Ze starej ekipy pozostali tylko Piotr "morelz" Taterka i Bartłomiej "mASKED" Trybuła. Piątkę uzupełnili doświadczeni i ograni gracze, którzy spróbują wraz z nowymi kolegami obronić tytuł ESL Mistrzostw Polski. Mówi się, że utrzymanie na szczycie to zadanie trudniejsze od samego wejścia na niego. Przed Illuminar niewątpliwie wymagające wyzwanie.

MAD DOGS'S PACT:

"bnox"

"lunAtic"

"fr3nd"

"bielany"

"azizz"

Chyba jeszcze nigdy w swojej przeszłości MAD DOG'S PACT nie zdecydował się na aż tak konkretną przebudowę. W jednym momencie do drużyny dołączyło trzech nowych graczy. Organizacji od lat brakowało ustabilizowania formy, które udałoby się przełożyć na większe osiągnięcia. PACT chce wreszcie na stałe wbić się do czołówki polskiej sceny, a następnie powalczyć i w turniejach zagranicznych. Pierwsze testy w formie kwalifikacji na turniej RMR wypadły blado. Drużyna ma sporo do udowodnienia — sama marka jeszcze nie gwarantuje im bezpiecznego awansu z Grupy B do fazy play-off. Na to nowy skład MAD DOG'S PACT będzie musiał ciężko zapracować.

PALOMA:

"Olimp"

"sNx"

"Layner"

"iso"

"casey"

"turtle" (trener)

Część chłopaków ze składu PALOMY kibice polskiego CS:GO znają już z wiosennych ESL Mistrzostw Polski, gdyż występowali oni pod banderą Forsaken. Szło im całkiem nieźle, ale to właśnie w PALOMIE zaczęli przyciągać znacznie szerszą uwagę. Wygrana w Polish Pro League AMA PRO i turnieju 1xBet Esports zapewniła składowi rozgłos. Drużyna wciąż szuka stabilnej organizacji, ale jeśli dalej będzie jej tak szło, to pozostanie to tylko kwestią czasu. Być może dzięki ESL Mistrzostwom Polski aspirująca ekipa zapracuje sobie na konkretne kontrakty. PALOMY w obecnej formie lekceważyć na pewno nie można, za to warto ich obserwować.

PGE Turów Zgorzelec Esport:

"gRuCha"

"baljs"

"darko"

"kadziu"

"noise"

"splawik" (trener)

Trzon zespołu Impression został podpisany przez PGE Turów Zgorzelec Esport, przez co na lokalnym podwórku wyrósł kolejny, może nieco skromniejszy, ale jednak pretendent do rywalizacji w krajowych i zagranicznych rozgrywkach. Wydaje się, że Turów nigdy wcześniej nie miał tak solidnego składu, który tworzą głównie ograni zawodnicy. Ze starego pozostawienia pozostał jedynie Kacper "gRuCha" Gruszeczka. Jesienne ESL MP odkryje karty nowopowstałej drużyny. Turów mierzy w play-offy, ale ten plan koliduje z ambicjami pozostałych konkurentów.

ThunderFlash:

"Maku"

"asran"

"Mride"

"swiz"

"pawkoem"

Rozpad Izako Boars okazał się szansą dla ThunderFlash. Organizacja przechwyciła dwóch byłych reprezentantów "Dzików", modernizując przy tym swój zespół. W wiosennej edycji drużyna została dowołana praktycznie na ostatni moment. Nie można było traktować tego inaczej niż jako przetarcia, zwłaszcza dla tak młodego składu. Teraz jednak gracze TF wydają się być głodni kolejnych sukcesów. Idzie im nieźle w rozgrywkach ESEA, ale to z rozpoczynającymi się Mistrzostwami wiążą nadzieje. Konkurencja jest dużo bardziej doświadczona, lecz nie musi to być problemem. Na barkach młodzianów z ThunderFlash nie będzie ciążyć aż tak przytłaczająca presja, a to tworzy przestrzeń do działania.

ESL Mistrzostwa Polski. Kiedy startują i gdzie je oglądać?

Pierwsze mecze ESL Mistrzostw Polski zostaną rozegrane już dzisiaj od godziny 19:00. Na start zmierzą się zespoły z Grupy A - zmagania otworzą Anonymo z Forsaken. Wszystkie spotkania można oglądać na kanale ESL Polska w serwisie Twitch.

