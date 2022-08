Mistrzostwa świata zapowiadają się znakomicie. VALORANT będzie najważniejszy

Czas na drugi turniej VALORANT Champions w esportowej historii tytułu. Zestawienie uczestników jest dość nieoczywiste - na pewno tytuł nie zostanie obroniony przez pierwszych mistrzów, gdyż zabraknie ich w rywalizacji.

VALORANT Champions 2022 w Stambule

Do Stambułu zjedzie się 16 składów z całego świata. Przez niemal trzy tygodnie będą one rywalizować o miano najlepszej drużyny na esportowej scenie VALORANTA. Niestety wśród uczestników zabraknie Acend z Patrykiem "starxo" Kopczyńskim w składzie. Zespół odpadł na początku sierpnia w kwalifikacjach ostatniej szansy, przez co nie ma szans nawet na podejście do obrony tytułu VALORANT Champions, który udało im się zdobyć w minionym roku.

Na VALORANT Champions 2022 najmocniejszą reprezentację będą miały Ameryka Południowa (4) i Azja (6). Do tego wystąpią po trzy składy z Ameryki Północnej oraz Europy. Do faworytów na pewno trzeba zaliczyć OpTic Gaming, DRX VS, LOUD, ZETA, KRU i Liquid. Wszyscy są liderami swoich regionalnych rankingów.

Zespoły zostały podzielone na cztery grupy po cztery składy w każdej z nich. Dwie wygrane dają awans do fazy play-off, podczas gdy dwie porażki wiążą się z eliminacją z rywalizacji. Zmagania wystartują 31 sierpnia, a zwieńczy je wielki finał 18 września. Same play-offy zostaną rozegrane w Volkswagen Arenie przy udziale ponad 20 tysięcy widzów.

Transmisja będzie dostępna na oficjalnym kanale VALORANT w serwisie Twitch.

Podział grup prezentuje się następująco:

Grupa A:

Paper Rex

EDward Gaming

Leviatan Esports

Team Liquid

Grupa B:

OpTic Gaming

BOOM Esports

ZETA DIVISION

LOUD

Grupa C:

FunPlus Phoenix

KRU Esports

XSET

XERXIA

Grupa D:

DRX VS

FURIA

Fnatic

100 Thieves

