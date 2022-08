Porażka polskiego esportowca za oceanem. Znamy kolejnych uczestników Worldsów

W wiodących regionach League of Legends trwają rozgrywki play-offów, które mają na celu wyłonić aktualnych mistrzów danej części świata, a także ekipy, które pojadą na Worldsy. Nie inaczej jest w przypadku dedykowanego Ameryce Północnej LCS-a, w ramach którego rozegrano szereg spotkań. Te niekoniecznie poszły po myśli naszego rodaka.

Mecz z Cloud9 nie po myśli Inspireda

Kacper "Inspired" Słoma to pierwszy gracz z Polski rywalizujący w League of Legends European Championship. Zawodnik pod koniec 2021 roku dołączył do Evil Geniuses odchodząc z europejskiego Rogue. Jego zespół w nowym regionie składał się z połączenia doświadczonych zawodników, a także obiecujących młodych talentów.

EG szybko udowodniło swoją wartość, zostając mistrzami regionu podczas wiosennych rozgrywek. Zapewniło to formacji udział na Mid-Season Invitational, gdzie zajęła 3-4. miejsce po przejściu przez dwa etapy grupowe. To zdecydowanie postawiło zespół w dobrym świetle, nastrajając pozytywnie przed kolejnymi zmaganiami.

Lato faktycznie poszło po myśli Evil Geniuses. W rozgrywkach zasadniczych formacja straciła tylko trzy spotkania, utrzymując się na fotelu lidera. Zaskoczenie nastało jednak w play-offach, gdzie w swoim pierwszym meczu EG uległo wynikiem 3-1 przeciwko Cloud9. Było to znaczące spotkanie, wszak wygrana zapewniła zwycięskiej formacji udział w mistrzostwach świata.

Na Worldsy jedzie C9 i 100T

Pierwszy weekend play-offów w League of Legends Championship Series pozwolił na wyłonienie dwóch ekip, które zagrają na mistrzostwach świata. Będą to Cloud9 oraz 100 Thieves. Drużyny zwyciężyły kolejno przeciwko EG oraz Team Liquid. W przypadku drugiego meczu nie była to jednak łatwa przeprawa, a pięciomapowe starcie do ostatnich chwil

Trzeci slot zostanie rozdysponowany za sprawą rywalizacji w drabince przegranych. To wyłącznie jeden bilet, o które walczyć będą naprawdę mocne formacje: Evil Geniuses, Team Liquid i CLG. Grono uzupełnia TSM, które po licznych turbulencjach dotarło do play-offów i pokonało w pierwszym meczu FlyQuest.

Czy zespoły z regionu Ameryki Północnej mają szansę zawojować na Worldsach? W ostatnim roku najdalej dotarło Cloud9, które odpadło na etapie ćwierćfinałów. Team Liquid zakończyło natomiast zmagania w fazie grupowej. Na obronę TL, jak i samego LCS-a, należy przytoczyć wydarzenia z 2019 roku. Wówczas ta formacja sięgnęła po wicemistrzostwo Mid-Season Invitational, pokonując w półfinale chińską ekipę Invictus Gaming. W wielkim finale natomiast ulegli europejskiemu G2 Esports.

