Kto pojedzie na EU Masters? AGO ROGUE pierwszym finalistą Ultraligi

Zakończenie rozgrywek zasadniczych Ultraligi na dwóch pierwszych miejscach w tabeli wyników jest niezwykle korzystne. Drużyny zajmujące wspomniane pozycje zyskują korzystne rozmieszczenie w drabince turniejowej play-offów, a także pewność występu na European Masters. Na Summoner’s Rift trzeba jednak rozstrzygnąć, kto trafi bezpośrednio do głównego etapu europejskich mistrzostw.

AGO ROGUE z wyraźnym świadectwem

Wtorek, 9 sierpnia, był dniem, na który wyczekiwali wszyscy fani League of Legends w wydaniu rodzimej Ultraligi. Wówczas rozegrał się mecz pomiędzy AGO ROGUE a Zero Tenacity, dwiema najlepszymi formacjami rozgrywek zasadniczych ósmego sezonu europejskiej ligi regionalnej dedykowanej między innymi Polsce.

Spotkanie ekscytowało z wielu powodów. Przede wszystkim było to starcie najmocniejszych drużyn, które w tabeli wyników zostawiły konkurencję daleko w tyle. Dodatkowe emocje wzbudzała stawka spotkania - wygrany awansował do finału Ultraligi, a także był pewien występu na European Masters począwszy od głównego etapu turnieju. Przegrany zaś trafiał do meczu półfinałowego, aby w spotkaniu ostatniej szansy walczyć o finał ze zwycięzcą nadchodzącego meczu Illuminar Gaming kontra Gentlemen’s Gaming.

Mecz na szczycie zakończył się zwycięstwem AGO ROGUE, które choć nie obyło się bez kłopotów, jasno zaznaczyło swoją dominację w Ultralidze. Mecz zakończył się wynikiem 3-1, a jedyna utracona mapa była efektem świetnego wyboru bohaterów ze strony Zero Tenacity. Wówczas międzynarodowa formacja zaskoczyła wyborem Dravena, który okazał się niezwykle skuteczny, aby w kolejnych odsłonach starcia na stałe zagościć na liście wykluczonych postaci.

- Zwycięstwo AGO ROGUE potwierdziło zarówno ich atuty, jak i nasze niektóre obawy. Ta drużyna nadal świetnie draftuje, przygotowująć konkretne kompozycje na konkretnego przeciwnika. Dodatkowo mają świetnych zawodników, którzy spiszą się na liniach i w najważniejszych teamfightach - podsumowuje spotkanie Michał "Avahir" Kudliński, profesjonalny komentator League of Legends - Niestety pokazali również, że potrafią popełnić kilka niedbałych błędów - na przykład niepotrzebnie ryzykując na terytorium rywala - nawet gdy nie są pod presją. Najlepsze europejskie formacje będą w stanie to wykorzystać.

Kto pojedzie na European Masters?

Zarówno AGO ROGUE, jak i Zero Tenacity, z całą pewnością zobaczymy podczas letniej odsłony European Masters. Nierozdysponowany pozostaje trzeci, a zarazem ostatni slot. O jego posiadaczu zadecyduje nadchodzące spotkanie w formacie best of five, gdzie zmierzą się Illuminar Gaming oraz Gentlemen’s Gaming.

Spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco i budzi liczne dyskusje wśród społeczności. Po jednej stronie mamy do czynienia z drużyną, która pokazała się z dobrej strony przez całą długość rozgrywek zasadniczych, czyli IHG. Ich rywale natomiast to bohaterowie ostatnich kolejek, którzy serią sześciu zwycięstw z rzędu powrócili z ostatniego miejsca w tabeli wyników. Teraz ostrzą swoje kły na pierwsze European Masters w historii organizacji.

- Illuminar Gaming ma lepszych zawodników na każdej pozycji, lepsze zgranie, lepiej draftują, grają na mapie i mają szerszy wachlarz kompozycji i zagrywek - ocenia Avahir - Dżentelmeni nie mają szans, seria skończy się na trzech mapach.

Jak będzie w rzeczywistości i czy ostateczny wynik meczu pokryje się z założeniami Avahira? Przekonajmy się, oglądając mecz już w środę, 10 sierpnia, o 17:00. Transmisja dostępna jest na kanale Polsat Games w telewizji oraz Internecie.

