"Polska" mapa wypadnie z puli? Gracze CS:GO czekają na zmiany

Ile głów tyle opinii. Po debiucie Tuscana na salonach CS:GO temat puli map powrócił jak bumerang. Esportowa społeczność zajmuje stanowiska, a gracze trzymają kciuki za swoje typy. Przetasowanie wisi w powietrzu od dłuższego czasu i można się spodziewać, że Valve już niedługo wymieni przynajmniej jedną z map. Przynajmniej, bo istnieje szansa na więcej.

Mirage, Vertigo, Dust2 - czarna lista graczy CS:GO

Na krótko po wejściu Tuscana na Twitterze swój komentarz odnośnie map zostawił zawodnik Cloud9, Abay "HObbit" Gasenow. Zdaniem Kazacha w puli powinna pojawić się jednak zupełnie inna, nieco zakurzona plansza - Cobblestone. Przeszedł on duże zmiany, zwłaszcza wokół bombsite'u A. W większości opinii korekty zepsuły mapę, lecz najwyraźniej takiego stanowiska nie podziela kazachski esportowiec. Twierdzi on, że Cobble powinien wejść w miejsce Mirage'a, który jego zdaniem jest nudny. Przyklasnął mu ekspert Mathieu "Maniac" Quiquerez.

Przeciwną stronę barykady zajął Aleksandr "s1mple" Kostyliew. Gwiazda Natus Vincere stanęła w obronie Mirage'a, twierdząc, że ikoniczna mapa powinna zostać w puli turniejowej. Kolegę z drużyny poparł w tej kwestii Walerij "b1t" Wakhowskij. Kostyliew jest też fanem Traina, którego w minionym roku zastąpił Ancient. Kostyliew nie sprecyzował dokładnie, jaką planszę odrzuciłby do rezerwy. Napisał jedynie, iż powinna to być najrzadziej grana mapa. W tym wypadku różnice są minimalne - liczby nie przemawiają za Ancientem, Vertigo i Dustem2. Drugą z nich najchętniej wyrzuciłby Owen "smooya" Butterfield.

Tuscan, Train, Cache i Cobblestone. Te cztery mapy teoretycznie mogłyby z marszu wskoczyć do turniejowej puli. Na wszystkie na pewno miejsca nie starczy, lecz istnieje szansa, że Valve rozważy wymianę więcej niż jednej planszy. Byłoby to konkretne rozchwianie sytuacji na esportowej scenie. Zawodnicy i drużyny zostałyby zmuszone do przepracowania zupełnie nowych schematów. Niemniej jednak byłby to bardzo ciekawy wariant.

Teoretycznie Valve powinno wykonać ruch w przeciągu kilku kolejnych dni, zanim zakończy się przerwa wakacyjna na profesjonalnej scenie CS:GO. Co rzeczywiście twórcy mają w planach, to już jest ich słodką tajemnicą. Być może wątpliwości zostaną rozwiane już niebawem.

