Esportowa Liga Mistrzów wraca do gry. Znamy grupy ESL Pro League

Koniec przerwy wakacyjnej na scenie CS:GO zbliża się wielkimi krokami. Drużyny dokonują ostatnich poprawek i stopniowo wracają do treningów. Okazji do pokazania efektów swojej pracy będzie niemało. Jedna z nich to 16. sezon ESL Pro League, który wystartuje we wrześniu.

16. sezon ESL Pro League tuż za rogiem

Jedna z pierwszych weryfikacji w drugiej połowie trwającego sezonu, a zarazem i jedna z najważniejszych. ESL Pro League należy do rozgrywek największego kalibru. O tytuł zagrają najbardziej renomowane marki z FaZe Clanem i Natus Vincere na czele.

Rozlosowano cztery grupy po sześć zespołów w każdej. Zdecydowanie najciekawszą jest pierwsza z nich - Grupa A. NAVI, Ninjas in Pyjamas, Vitality, fnatic, Spirit i Endpoint. Faworyta nie sposób wskazać, a awansem dalej premiowane są tylko trzy pierwsze miejsca. Najmniejsze szanse na przejście do fazy play-off mają najpewniej reprezentanci ostatniej z wymienionych formacji, ale kto wie - w takim gronie dużo się może wydarzyć.

Pula nagród 16. sezonu ESL Pro League wyniesie 823 tysiące dolarów. Do kieszeni zwycięzców trafi 175 tysięcy z nich oraz, co bardzo istotne, wygrani zdobędą również miejsce w finałach BLAST Premier World 2022. W EPL zagra jeden Polak. Będzie nim Paweł "dycha" Dycha z ENCE.

Podział grup prezentuje się następująco:

Grupa A

Natus Vincere

Ninjas in Pyjamas

Vitality

fnatic

Spirit

Endpoint

Grupa B

FaZe Clan

BIG

Outsiders

G2 Esports

Made in Brazil

For the Win

Grupa C

ENCE

Heroic

Astralis

MOUZ

Complexity

HEET

Grupa D

Cloud9

Movistar Riders

Team Liquid

FURIA

Evil Geniuses

Eternal Fire

