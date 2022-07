Kolejny zwiastun FIFA 23. Nowa trawa i kobiecy futbol [WIDEO]

Nowy zwiastun prezentuje rozgrywkę w FIFA 23. Wśród gwiazd nowej odsłony znaleźli się m.in. Vinicius i Kylian Mbappe. W tym roku pierwszy raz będziemy mogli również zagrać kobiecymi drużynami ligowymi. Do tej pory w serii FIFA dostępne były tylko żeńskie reprezentacje narodowe.

Udoskonalenie technologii HyperMotion2 i fizyki rozgrywek w grze FIFA 23 pozwoliło wprowadzić szereg nowych funkcji, które sprawiają, że gra jest bardziej wciągająca niż kiedykolwiek. Ruch drużyny i zawodników po boisku jest bardziej responsywny, przemyślany i autentyczny, niezależnie od tego, czy walczysz z obrońcą, czy też wyłapujesz piłkę z powietrza, jako bramkarz. Gracze mogą również oczekiwać nowego inteligentnego systemu dryblingu, bardziej naturalnego i płynnego przejścia do strzelania, zupełnie nowej mechaniki przyspieszenia, zwiększonej świadomości gracza i wielu innych rzeczy.

FIFA 23 zawiera teraz klubowe drużyny kobiece z Barclays Women's Super League i Division 1 Arkema, które dołączają do grona największych gwiazd i drużyn, w tym 19 000+ zawodników w 700+ drużynach na ponad 100 stadionach i w ponad 30 ligach. FIFA 23 to jedyna gra, w której możesz zagrać w tej samej grze w kultowe rozgrywki UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, Bundesligę i LaLiga Santander. Do gry powrócił również klub Wojtka Szczęsnego, Juventus, który w poprzednich częściach FIFA nazywał się Piemonte Calcio.

Gra FIFA 23 tworzona jest przez EA Vancouver i EA Romania. Będzie dostępna na całym świecie na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 i Xbox One od 30 września. Wczesny dostęp dla FIFA 23 w edycji Ultimate rozpocznie się 27 września 2022 roku.

