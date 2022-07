Polka w FIFA 23? Właśnie dołączyła do Tottenhamu

W piątek, 29 lipca, Tottenham Hotspur poinformowało o podpisaniu kontraktu z polską zawodniczką piłki nożnej, Nikolą Karczewską. Zawodniczka, która dotychczas reprezentowała barwy FC Fleury, związała się z klubem do 2024 roku z możliwością dalszego przedłużenia o kolejny rok.

Karczewska nową zawodniczką Tottenham Hotspur

Zagraniczne sukcesy polskich sportowców zawsze cieszą. Nie inaczej jest w przypadku Nikoli Karczewskiej, która związała się kontraktem z Tottenhamem Hotspur. Jak możemy dowiedzieć się w oficjalnym komunikacie klubu, współpraca ma trwać do 2024 roku z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Przed dołączeniem do Tottenhamu, Karczewska reprezentowała FC Fleury. Poprzedni klub zasiliła w czerwcu 2021 roku. Od tamtego czasu wystąpiła podczas 24 spotkań, zaś do bramki trafiła dziesięciokrotnie. Była najskuteczniejszą strzelczynią zespołu, która przyczyniła się do historycznego wyniku klubu w Division 1 Femine.

Polka trafi do FIFA 23?

Jak się okazuje, transfer umożliwił pojawienie się Nikoli Karczewskiej w FIFA 23. Wszystko za sprawą nowej funkcjonalności, która pojawi się w nadchodzącym tytule od EA. Mowa o klubach wchodzących w skład Women’s Super League.

Dzięki temu gra zyska przynajmniej dwanaście kobiecych składów, w tym ten należący do Tottenham Hotspur. Wraz z transferem Polki, wysoce prawdopodobne jest, że wkrótce będziemy mogli obserwować jej nazwisko także na wirtualnym boisku.

