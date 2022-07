Miliony za miejsce w lidze esportowej. Rekordowa transakcja

To już oficjalne. W League of Legends European Championship dojdzie do kolejnej zmiany w gronie występujących zespołów. Na opuszczenie sceny LoL-a zdecydowała się organizacja Misfits. Ich slot został sprzedany hiszpańskiej organizacji Team Heretics, która rozpocznie zmagania od wiosennego splitu 2023.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 22 NA PS5. Nowi kierowcy, najnowszy tor, duże zmiany w menu

Plotki znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości

Po raz pierwszy o potencjalnym odejściu Misfits z League of Legends European Championship usłyszeliśmy na początku tygodnia. Wówczas były to przecieki europejskich insiderów sceny, a w spekulacjach jako potencjalny nabywca slota wymieniane były dwie formacje - Team Heretics oraz Karmine Corp. W minioną środę, 27 lipca, doczekaliśmy się potwierdzonych informacji.

Misfits rzeczywiście dokonało sprzedaży praw do występów w LEC, a ich nowym nabywcą zostało Team Heretics. Kwota transakcji nie jest znana, jednak według przecieków wyjściowa oferta Misfits wynosiła 45 milionów dolarów. Końcowa cena zatrzymała się na pułapie około 35 milionów dolarów. Zespół po raz pierwszy zobaczymy na Summoner’s Rift wiosną 2023 roku.

Transfer w środku sezonu. Nieoczekiwany ruch ze strony Golden Guardians

Misfits nie zatrzyma składu w lidze francuskiej

Jak możemy dowiedzieć się z oświadczenia Misfits, zespół nie zamierza poprzestać redukowania sekcji League of Legends na LEC. Rozwiązaniu ulegnie także formacja, która na co dzień występuje w LFL, lidze francuskiej. To przykra wiadomość, wszak Misfits Premier często decyduje się na zatrudnianie polskich zawodników. Świadczy o tym aktualny, w pełni polski skład.

Organizacja ma zamiar skupić się na innych tytułach esportowych, głównie w regionie swojego pochodzenia - Ameryce Północnej. Dlatego Misfits będziemy mogli obserwować w Overwatch League jako Florida Mayhem oraz Call of Duty League - tym razem pod nazwą Florida Mutineers. Dodatkowo zespół pozostanie na scenie VALORANTA.

Nietypowa zmiana w esportowej drużynie. Nie mają łatwego czasu