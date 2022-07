Transfer w środku sezonu. Nieoczekiwany ruch ze strony Golden Guardians

W przypadku drużyn esportowych rotacje w składach nie są rzadkością. W przypadku League of Legends zazwyczaj dochodzi do nich w przerwach między sezonami lub poszczególnymi splitami. Jak się jednak okazuje, nie zawsze jest to regułą. Udowadnia to najnowszy transfer z udziałem Golden Guardians oraz Dignitas.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 22 NA PS5. Nowi kierowcy, najnowszy tor, duże zmiany w menu

River nowym zawodnikiem Golden Guardians

Jak możemy dowiedzieć się z mediów społecznościowych Golden Guardians, za sprawą transferu z Dignitas, pozyskała nowego zawodnika sekcji League of Legends. Jest nim gracz specjalizujący się w grze na pozycji leśnika, Kim "River" Dong-woo, który najprawdopodobniej zostanie wyjściowym zawodnikiem drużyny.

Transfer jest dość nietypowy, wszak doszło do niego w trakcie rozgrywek zasadniczych letniego splitu League of Legends Championship Series. Zawodnik ma wspomóc formację w walce o play-offy, wszak Golden Guardians znajduje się na 7. miejscu w tabeli wyników. O wyjazd na Worldsy w dalszym etapie zmagań zawalczy wyłącznie najlepsza szóstka.

Nietypowa zmiana w esportowej drużynie. Nie mają łatwego czasu

Dignitas szykuje się na kolejny split?

River, dzięki transferowi do Golden Guardians, w zasadzie opuszcza niechybnie tonący statek. Dignitas w letnim splicie radzi sobie fatalnie. Wynik zespołu wskazuje na dwa zwycięstwa oraz dziewięć porażek, a szanse na awans do play-offów są coraz niższe. To wynik znacznie gorszy w porównaniu do wiosny, gdy formacja zajęła 7. miejsce w tabeli wyników z bilansem 8-10.

Zwolnione miejsce przez Rivera w Dignitas najpewniej zajmie zawodnik z akademii, Lawrence "eXyu" Xu. Drugim kandydatem jest natomiast zakontraktowany niedawno Perry "Perry" Norman. W obu przypadkach będzie to debiut młodych graczy.

Team Heretics zastąpi Misfits w LEC? Milionowa transakcja