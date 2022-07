Team Heretics zastąpi Misfits w LEC? Milionowa transakcja

League of Legends European Championship to najbardziej prestiżowe rozgrywki LoL-a w Europie. Udział w nich ma wyłącznie wąskie grono dziesięciu drużyn, które posiadają prawa do udziału w rozgrywkach. Te można było posiąść wchodząc w skład ligi przy jej tworzeniu lub odkupując od jednej z aktywnie występujących drużyn.

Ponad 150 milionów złotych

Najnowsze doniesienia dotyczące transakcji opublikował na portalu Blix dziennikarz Alejandro Gomis, znany szerzej pod pseudonimem anonimotum. To insider sceny League of Legends, którego predykcje wielokrotnie potwierdzały się w rzeczywistości. Z podanych przez niego informacji wynika, że miejsce w League of Legends European Championship należące do Misfits Gaming, wkrótce trafi do Team Heretics.

Jak się okazuje, Team Heretics miało negocjować z wieloma drużynami, jednak to z Misfits udało się dojść do porozumienia. Cena początkowa wynosiła 45 milionów dolarów, jednak w drodze rozmów miała zostać obniżona do przedziału pomiędzy 34 a 36 milionami dolarów. To jednak wciąż plotki, i choć wiarygodne, na ich potwierdzenie trzeba poczekać.

Kolejny Polak poza LEC? Plotki sugerują zmiany

Jednak nie Karmine Corp?

Informacja o sprzedaży praw do udziału w LEC przez Misfits po raz pierwszy pojawiła się we wtorek, 26 lipca. Wówczas podał ją Eros, były dziennikarz portalu Esportmaniacos. Zgodnie z jego informacjami o slot miało starać się wiele drużyn, w tym Karmine Corp oraz wspomniane Team Heretics.

Najnowsze informacje podane przez anonimotum potwierdzają wypowiedź innego insidera, LEC Wooloo. Ten w odpowiedzi na pierwotne doniesienia wyjawił, że jeśli transakcja dobiegła końca, z całą pewnością jej beneficjentem nie zostało Karmine Corp.

