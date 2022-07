Nietypowa zmiana w esportowej drużynie. Nie mają łatwego czasu

Niegdyś dominanci sceny, aktualnie jedni z przedstawicieli dołu tabeli wyników. TSM zdecydowanie nie potrafi odnaleźć się w aktualnych warunkach League of Legends Championship Series. W zespole doszło do licznych zmian, a gdy te miały się finalnie zakończyć - kolejna wyłoniła się zza rogu. Tym razem na życzenie zawodnika.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 22 NA PS5. Nowi kierowcy, najnowszy tor, duże zmiany w menu

TSM przeszło przez turbulencje

TSM w ostatnich tygodniach nie ma łatwego czasu. Zespół po przeciętnym wiosennym splicie miał wrócić silniejszy na lato, co zwiastowały rotacje w zespole. Doszło do nich na pozycji gracza środkowej alei oraz wsparcia, pozyskując przy tym weterana azjatyckiej sceny - Maple’a.

W trakcie rozgrywek doszło jednak do kolejnych zmian. Huni postanowił zawiesić karierę profesjonalnego gracza z powodów zdrowotnych, zaś całkowitej wymianie uległ duet z dolnej alejki. Połączenie Tacticala oraz Mii zostało zastąpione Instinctem oraz Chim’em. Miejsce koreańskiego weterana z górnej alei zajął natomiast wschodzący talent, Soul

Team Heretics zastąpi Misfits w LEC? Milionowa transakcja

Gracz poprosił o przeniesienie do akademii

Jak się okazuje, to niestety nie koniec zmian. Do kolejnej doszło w środę, 27 lipca. Wówczas na mediach społecznościowych organizacji pojawiła się informacja o przeniesieniu Soula do akademii. Co ciekawe, doszło do tego nie z powodu niewystarczających umiejętności, lecz na specjalną prośbę gracza.

Soul swoją decyzję uargumentował troską o drużynę, która wciąż jest w niepewnej pozycji w kontekście walki o play-offy. Twierdzi, że jego umiejętności są niewystarczające, aby osiągnąć upragniony cel. Jednocześnie wskazał, że akademia będzie dobrym miejscem do dalszego rozwoju swoich umiejętności.

TSM przystało na prośbę gracza, choć ich zamiary były zupełnie inne. Asystent menedżera generalnego TSM-u przyznał na Reddicie, że sztab szkoleniowy chciał zachować Soula w LCS do końca letnich rozgrywek. W ten sposób gracz miał nabrać jeszcze więcej doświadczenia. Ostatecznie młodego gracza zastąpi weteran sceny, Solo.

Polacy grają w MŚ w FIFA 22. Wyjdą z grupy?