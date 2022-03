Koreański League of Legends? Będą wielkie emocje w półfinałach

Rozgrywki League of Legends Champions Korea jako pierwsze spośród lig wiodących wkroczyły w play-offy. Nie powinno zatem dziwić, że już teraz drużyny znajdują się na etapie półfinałów. Zestawienie to wynik minionych spotkań, a nadchodzące mecze już teraz mogą budzić wiele emocji.

Rozgrywki pełne różnorodności

Pierwszy etap play-offów League of Legends Champions Korea dostarczył widzom wiele emocji. Ci bowiem mogli przeżyć zarówno jednostronne pojedynki, jak i wyrównane batalie do ostatniej sekundy trwania meczu. Ten pierwszy scenariusz najlepiej odpisuje spotkanie pomiędzy DWG Kia a Fredit BRION. Spotkanie zakończyło się bowiem w najkrótszym możliwym czasie, czyli na przestrzeni trzech mapą, a wynik faworyzował wicemistrzów świata.

Znacznie inaczej było w późniejszym pojedynku, gdzie mierzyły się formacje DRX i Kwangdong Freecs. Mecz był zupełnym przeciwieństwem poprzedniego. Tym razem gracze walczyli na przestrzeni pełnych pięciu map. Zdecydowanie ciekawym aspektem pojedynku była rywalizacja pomiędzy zawodnikami specjalizującymi się w roli strzelców, czyli Teddym a Deftem. Ostatecznie to ten pierwszy zdołał przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Najlepszy zespół Europy? Zaczynamy play-offy LEC

To nie koniec emocji

Nadchodzący weekend zapowiada się niezwykle potężnie, albowiem to w sobotę i niedzielę, 26 i 27 marca rozegrają się spotkania półfinałowe. Na pierwszy ogień pójdzie mecz pomiędzy T1 a Kwangdong Freecs. Rywalizacja będzie miała charakter symboliczny, albowiem strzelcem KDF jest były zawodnik T1, Teddy.

W niedzielę przyjdzie czas na spotkanie Gen.G kontra DWG Kia. Wicemistrzowie świata z pewnością są zdeterminowani, aby kolejny raz pojechać na międzynarodowy turniej i naprawić swój błąd z finałów Worlds 2021. Ich rywale prezentowali się jednak w ostatnich tygodniach nadzwyczaj dobrze, a wynik bezpośrednich spotkań wskazuje na remis.

Dodatkowo weekend to nie tylko zmagania w ramach ligi koreańskiej. Wówczas wieczorami uwagę widzów przyciągać będzie League of Legends European Championship. Fani LoL-a na najwyższym poziomie nie mają powodów do narzekań.

