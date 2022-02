Fani esportu długo na to czekali. Amerykański super team w końcu w komplecie

Team Liquid zasłynęło pomiędzy sezonami odważnymi transferami. Organizacja postawiła na budowę super teamu, który niestety mierzył się z problemami uniemożliwiającymi grę w zamierzonym składzie. Zgodnie z bazą danych kontraktów Riot Games, zespół stał się uprawniony do gry w pierwotnej wyjściowej piątce.

REKLAMA

Zobacz wideo Podsumowanie 1. kolejki ESL Mistrzostw Polski Jesień 2021

Skład na granicy legalności

Okienko transferowe w przerwie pomiędzy sezonami było okresem wzmożonej aktywności ze strony wielu organizacji. Na Starym Kontynencie powstała drużyna marzeń pod szyldem Teamu Vitality. Pod tym względem nie próżnowała także formacja z Ameryki Północnej - Teamu Liquid - która zdecydowała się na utworzenie niezwykle mocnej wyjściowej piątki.

Wówczas z poprzedniego składu pozostało wyłącznie dwóch zawodników - Lucas "Santorin" Larsen oraz Jo "CoreJJ" Yong-in. Zespół zdołał pozyskać największą gwiazdę jednego z rywali. Do czynnej gry na środkowej alei powrócił bowiem Soren "Bjergsen" Bjerg, który wcześniej zdecydował się na zarzucenie kariery zawodnika i został głównym trenerem TSM-u.

Reszty wzmocnień Liquid nie znalazło w swoim regionie. Zaczęli zatem szukać ich w innych częściach świata. Wkrótce jasnym się stało, że do zespołu dołączą największe gwiazdy Europy: Steven "Hans sama" Liv oraz Gabriel "Bwipo" Rau. Dzięki temu zespół skompletował skład, jednocześnie nie posiadając żadnego gracza, który domyślnie pochodził z Ameryki Północnej.

Spostrzegawczy szybko zauważyli jeden znaczący problem. Zespół naruszał reguły dotyczące importu graczy z innych regionów. Regulamin rozgrywek limituje ilość graczy z innym statusem rezydentury niż NA do dwóch. W momencie ogłoszenia drużyny, wyłącznie dwóch graczy - Santorin oraz Bjergsen - posiadali status gracza z regionu. Organizacja uspokajała jednak podejrzliwe nastroje fanów - zieloną kartę miał wkrótce otrzymać CoreJJ, stając się w oczach organizatorów rozgrywek graczem ze Stanów Zjednoczonych.

IEM Katowice 2022 zaczyna się na dobre. Kto zagra na wielkiej scenie?

Problemy Team Liquid

Hucznie zapowiadane uzyskanie zielonej karty przez CoreJJ’a jednak nie nadchodziło. Sprawy urzędowe ulegały przedłużeniu, a rozpoczęcie rozgrywek League of Legends Championship Series nadchodziło szybciej, niżeli włodarze Team Liquid mogli sobie tego życzyć. Wymusiło to organizacji potrzebę podjęcia działań, aby ich zespół mógł występować w rozgrywkach turnieju Lock-in.

Wówczas do głównego składu League of Legends wcielony zawodników z akademii, rotując nimi w trakcie rozgrywek. Zazwyczaj zmian dokonywano na pozycji wsparcia, lecz jednorazowo wymieniony został Bwipo, przez co domyślny duet Hans samy i CoreJJ’a miał okazję sprawdzić się w boju. Team Liquid, pomimo problemów zdołało wywalczyć tytuł mistrza krótkich zawodów poprzedzających rozpoczęcie LCS.

Wraz z rozpoczęciem rozgrywek zasadniczych w składzie Teamu Liquid nadal nie doszło do oczekiwanych zmian. Sprawy formalne nadal ograniczały zespół przed występem w pełnym składzie, co jednak wkrótce ma się zmienić.

Skład w końcu w komplecie

Jak możemy dowiedzieć się z oficjalnej bazy kontraktowej Riot Games, CoreJJ ostatecznie zdobył status rezydenta Ameryki Północnej. Oznacza to, że zespół będzie mógł zagrać w oryginalnie zamierzonej wyjściowej piątce. Sytuacja mimo wszystko jest nieco zabawna - wszak Team Liquid nie posiada żadnego gracza, który oryginalnie pochodzi z regionu, w którym rywalizuje.

Informacja nie została jeszcze podana przez drużynę. Mało prawdopodobne jest jednak, aby kilka tygodni gry bez jednej z największych gwiazd zespołu skłoniły organizację do zmian. Możemy zatem oczekiwać, że w trakcie nadchodzących rozgrywek LCS długo oczekiwany skład w końcu zadebiutuje.

League of Legends Championship Series już w najbliższą sobotę, 19 lutego, wejdzie w trzecią kolejkę zmagań. Omawiany Team Liquid znajduje się na szczycie tabeli wyników, dzieląc pierwsze miejsce z aż czterema innymi formacjami: FlyQuest, Dignitas, Cloud9 oraz 100 Thieves. W najbliższych dniach zespół zmierzy się z Evil Geniuses oraz Counter Logic Gaming.

Mentalność, przygotowanie czy zbyt silni rywale? Dlaczego esportowa Wisła zawiodła?