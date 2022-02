Zajmowała się Call of Duty. Teraz przechodzi do esportu

Gorące transfery w esporcie to zazwyczaj domena graczy, rzadziej trenerów. Rzadko kiedy mówi się o pracownikach, których nie widujemy na co dzień, a zza kurtyny czynnie uczestniczą w kreowaniu rozgrywek. Odmianą jest dołączenie do Riot Games Jackie Felling, byłej pracownicy Activision Blizzard.

Kto to jest?

Jackie Felling to kobieta z kilkunastoletnim doświadczeniem związanym z pracą w branży gamingowej. W przeciągu wielu lat swojej kariery pracowała z różnymi tytułami, kreując ich rozgrywki esportowe. Owoce jej pracy mogliśmy podziwiać oglądając rozgrywki Gears of War czy Overwatch League. W ostatnim czasie była dyrektorem produktu Call of Duty League należącego do Activision Blizzard.

W miniony wtorek na oficjalnej stronie Lolesports pojawił się wpis ogłaszający dołączenie Felling do Riot Games. Zostanie ona szefem esportu League of Legends w obszarze Ameryki Północnej oraz komisarzem najlepszej ligi tego regionu, LoL Championship Series.

Esport na tym zyska

Celem Felling podczas pracy w Riot Games zamierza skupiać się na kilku rzeczach. Pierwszą z nich jest stworzenie środowiska, które pomogłoby młodym graczom na ujawnienie swojego talentu. Dodatkowo rozwinięte mają zostać możliwości transmisyjne północnoamerykańskich rozgrywek. Działania mają mieć charakter różnorodny oraz innowacyjny.

Jackie przyznaje, że nie zamierza przyjść i od razu wprowadzać zmian zależnych od jej upodobań. Ma zamiar wysłuchać opinii i potrzeb najlepszych drużyn i graczy z regionu, angażując ich do wspólnego rozwoju przyszłości League of Legends Championship Series.

- Rozważając kolejny krok w swojej karierze, chciałam być w miejscu, gdzie będę mieć realny wpływ i gdzie moja pasja wobec społeczności i graczy będzie stale podsycana - dzieli się swoimi przemyśleniami Jackie Felling w oficjalnym oświadczeniu - Przez 16 ostatnie lat pracy w branży doceniałam Riot za swoje oddanie wobec zawodników i esportu.

