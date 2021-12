Hitowy transfer na ostatniej prostej. Complexity przejmie rewelację jesieni

Complexity i Copenhagen Flames negocjują warunki transferu zawodników. Duńczycy lada moment mogą zmienić pracodawcę, bo obecny nie spełnia już ich oczekiwań. Copehnagen Flames zaś już w przeszłości promowało gwiazdy, a następnie na nich zarabiało. Tym razem scenariusz może się powtórzyć.

Complexity na zakupach

Amerykańska organizacja nie zalicza ostatnich miesięcy do udanych. Drużyna nie zakwalifikowała się na PGL Major Stockholm 2021, na innych turniejach w tym roku również zawodziła. Efekt? Zwolnienie całego składu, który przechodził wielokrotną próbę reanimacji, ale ostatecznie musiał pogodzić się z porażką.

Complexity zdecydowało kompletnie przebudować swoją dywizję CS:GO. Tym razem postawiono na gotowe rozwiązanie i wykupienie zgranego już składu. Mowa o drużynie grającej pod banderą Copehnagen Flames. Najnowsze wieści od Esport Fire i Jaxona dowodzą, że obie marki negocjują warunki transferu.

Rozmowy są już na zaawansowanym etapie. Warto wspomnieć, że zawodnicy rozpoczęli już negocjacje indywidualnych warunków umowy. Wszystko więc wskazuje na to, że wkrótce zobaczymy Duńczyków w nowych barwach.

Powody sprzedaży

Obecny skład Płomieni wybił się za sprawą znakomitego występu na PGL Major Stockholm 2021. CF otarło się na imprezie o play-offy, chociaż już sama ich obecność w turnieju głównym była dla wielu zaskoczeniem. Dobry wynik na Majorze tylko wzmógł zainteresowanie zawodnikami.

Plotki o sprzedaży składu krążą w Internecie od kilku tygodni. Jeszcze w październiku dyrektor Copenhagen Flames między wierszami umieścił powody takiej decyzji. Chciwość nie jest powodem, dlaczego nie dajemy graczom większych pensji. To proste – jesteśmy małą organizacją z małym budżetem w porównaniu do innych. Chciałbym, żebyśmy mieli budżet pozwalający na zatrzymanie najlepszych graczy – wytłumaczył Vorborg. Dodał również, że transfer to decyzja zawodników, nie organizacji.

