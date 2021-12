Polska Liga Esportowa. Zawodnik Wisły Kraków sięgnął po zwycięstwo w turnieju FIFA 22

Polska Liga Esportowa w tym roku to nie tylko rozgrywki CS:GO, ale również między innymi FIFA 22. W turnieju do wygrania była pula nagród wynosząca 10 tysięcy złotych. Pierwsze miejsce zajął Bartosz „bejott" Jakubowski z Wisły All in! Games Kraków.

Wisła górą

FIFA Cup 2021 to rozgrywki, które rozpoczęły się od kwalifikacji, które miały za zadanie wyłonić 8 najlepszych graczy. Owa ósemka spotkała się następnie na finałach LAN-owych, które odbyły się 2 grudnia w Warszawie.

Jednodniowa potyczka ostatecznie wyłoniła najlepszego gracza, do którego powędrowała nagroda główna w wysokości 6 tysięcy złotych. Łączna pula nagród wynosiła zaś 10 tysięcy złotych.

Ostatecznie zwycięzcą turnieju został Bartosz „bejott" Jakubowski. To „weteran" FIFY, obecny na scenie od wielu lat. W finale pokonał 5-3 Kacpra „Furman" Furmanka, udowadniając, że „stara szkoła" nadal potrafi grać znakomicie w FIFĘ. Ciekawostką jest fakt, że Jakubowski już 10 lat temu zostawał mistrzem Polski FIFA. Po tylu latach nadal jest znakomitej formie. Bejott jest reprezentantem Wisły All in! Games Kraków od momentu założenia dywizji, czyli od ponad dwóch lat.

Nie jedyny taki sukces

Jakubowski w FIFIE 22 zalicza bardzo dobrą passę. Poza zwycięstwem w Polskiej Lidze Esportowej bejott był na turnieju V4 Future Sports Festival, gdzie zajął 3. miejsce z zdobył tym sam 3 tysiące euro. Ponadto jest także częścią kadry Polski.

